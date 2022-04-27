​​​​​​​خيمة الاعتصام في مدينة منبج تستمر في يومها الثاني

بعد إعلان حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، النفير العام في الـ 23 من نيسان الجاري، نصبت حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج وريفها يوم أمس خيمة اعتصام، تحت شعار: "بروح مقاومة الكريلا سنقضي على الفاشية التركية" استنكاراً لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا.

شارك في اليوم الثاني من الخيمة المنصوبة وسط المدينة، كل من لجنة التربية والتعليم ولجنة البلديات ولجنة الصحة ولجنة الاقتصاد ولجنة الزراعة، والخط الغربي وخط الفارات وخط الياسطي وخط المحترق.

بدأت الفعاليات اليوم، بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة البلديات في منبج، ساجي عبد الكافي، كلمة قال فيها: "حل مشاكل الشرق الأوسط يكمن في مشروع الأمة الديمقراطية المجسد بالإدارة الذاتية، والتي تعمل على نشر الروح الاجتماعية بين القوميات والأديان وإدارة الشعب لنفسه بنفسه".

بدوره، قال الرئيس المشترك للإدارة العامة للمدارس إبراهيم الطه: "نقف اليوم في خيمة الاعتصام هذه لنقول بلسان واحد لا لهذه الهجمات الشرسة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي وأعوانها على شمال وشرق سوريا".

وأضاف: "هذه الهجمات الشرسة المتواصلة وبشكل يومي لتشمل كافة الشريط الحدودي، مستهدفاً بهذا القصف العشوائي المدنيين الآمنين العزل في بيوتهم، من خلال القذائف الصاروخية أو الطائرات المسيّرة".

هذا، وستستمر خيمة الاعتصام يوم غد الخميس في يومها الثالث والأخير، ليتوافد إليها خط أبو قلق وتل حوذان، وكافة المؤسسات الخاصة بالمرأة، ولجنة المالية ومجلس العدالة الاجتماعية، والأحزاب السياسية.

(ش س/د)

ANHA