وستستمر فعاليات خيمة الإضراب عن الطعام مدة يوم واحد، حيث توافد إليها المشاركون وسط ترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد "عبد الله أوجلان "، حيث توافد إلى خيمة الإضراب عن الطعام المئات من أهالي الطبقة والمؤسسات المدنية والعسكرية والمجالس المدنية ووجهاء وشيوخ العشائر.

وفي البداية ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية في الطبقة من قبل الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد محمد ضياء الدين، والذي استنكر المؤامرة التي طالت القائد أوجلان وقال :"إن هذه الذكرى تفرض علينا كشعوب ومكونات وإدارة ومؤسسات مواصلة مسيرة النضال والعمل في سبيل المحافظة على المكتسبات، التي تحققت بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، وأن نجعل من أفكار القائد الحر أساسا لأي عمل وأي تغييرات مستقبلية، في السياسة الداخلية والخارجية".

وأضاف :" إننا من هذا المكان وفي هذا اليوم، نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالعمل على نيل حرية قائد الأمة الديمقراطية، ورائد أخوة الشعوب ومحاسبة الدولة التركية، على انتهاكها لحقوق الإنسانية عامة وحق القائد أوجلان بشكل خاص".

تلتها كلمة باسم لجنة حرية القائد، ألقاها عضو اللجنة مثنى عبد الكريم الذي رحب بالحضور وأكد على ضرورة تصعيد الشعوب الحرة لنضالها من أجل تحرير قائد أخوة الشعوب من سجنه، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إنهاء الانتهاكات التركية ورفع العزلة عن أوجلان ومنحه حريته.

ومن ثم ألقيت قصيدة شعرية باسم اتحاد مثقفي الطبقة، ألقاها الشاعر ياسر أبو طلحة والتي حملت عنوان "شمس وقمر" والتي كتبها عن وصف القائد أوجلان وجاء في مطلعها:

"أيام الزمان سوف تدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وسيكتب التاريخ أيام عز أبيضٍ

عن قائد...عن منهجٍ... عن شعلةٌ... عن فكرةً

وسيكتب التاريخ عن نهج (آبو) من أزال ظلمة.... عن ظلم يوم كان فيه خسةُ

عن نور شمس ساطعٍ... عن حد سيف قاطع...عن ضوء نجمٌ ساطعٍ.

وسيكتب التاريخ أن شعبهُ حمل القضية بعدهُ برجالهم ونسائهم وشبابهم، ضحو بأزكى دمائهم

وستبقى تشرق شمسه ولو طال دهراً أسره

بالحب أحيا شعبه... بالعدل قوم خلده... رسم درباً للإنسان...صار نداً للطغيان.

حكام بالغدر أحاكت صفقة بيع للإنسان.... إنسان حبسهُ جسداً...وفكره فاح كريحان

رجل هزعروش العالم ضربوا مثلا بالخذلان سنظل نذكر قائداً (قمر شمس) أوجلان"

واختتمت بترديد الحضور الشعارات التي تحيي مقاومة أوجلان وتنادي بحريته.

(ل)

ANHA