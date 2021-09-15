ونصبت خيمة الاعتصام في منطقة "حمار العلي" في الخط الغربي لريف دير الزور، وذلك تحت عنوان "الإدارة الذاتية تمثلني" وشارك في الخيمة العشرات من الأهالي ووجهاء عشائر المنطقة وممثلون عن المؤسسات العسكرية والمدنية.

وخلال فعاليات خيمة الاعتصام، ألقيت كلمة تحت الخيمة من قبل عمر العلي عضو مجلس قرية "حمار العلي" الذي رحب بالحضور وقال: "لقد شاركنا اليوم بنصب خيمة الاعتصام هذه تحت شعار الإدارة الذاتية تمثلني، وذلك للتأكيد على تمسكنا بمشروعنا الذي نؤمن به والمتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، ولنطالب من هنا المجتمع الدولي بالاعتراف السياسي والرسمي بإرادة كافة مكونات شمال وشرق سوريا عبر الاعتراف بإدارتهم الذاتية لنتمكن من المشاركة بفعالية في نقل سوريا إلى طور الديمقراطية واللامركزية".

كما تحدثت الإدارية في لجنة الرياضة والشباب بريف دير الزور "بدور الهجر" وقالت: "شاركنا اليوم كلجنة الرياضة والشباب في خيمة الاعتصام لنعبر عن رأي الشبيبة في تأكيدها على أن الإدارة الذاتية التي منحت شريحة الشباب الدور الريادي في إدارة المجتمع ودعمتهم في إقامة نشاطاتهم وفعالياتهم، هي التي تمثل الشبيبة، لذا نطالب بالاعتراف السياسي بها".

(كروبل)

ANHA