​​​​​​​خيمة اعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان في الطبقة

وتوافد إلى خيمة الاعتصام التي نُصبت، اليوم السبت، في مجلس الأعيان وسط المدينة، العشرات من الأهالي، بالإضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، وأعضاء المؤسسات المدنية وتجمّع نساء زنوبيا وحزب سوريا المستقبل.

وعلّقت في الخيمة صور القائد أوجلان، ويافطات كُتب عليها "نعم لحرية القائد عبد الله أوجلان.. لا لا للعزلة المفروضة على القائد"، و "من أجل حرية القائد هلموا لمعركة الحرية".

افتتحت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً أرواح الشهداء، ثم أدلت لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة ببيان، قُرئ من قبل العضوة جهينة المستو، جاء في مستهله: "بات الأمر جلياً ولا يخفى على أحد فظاعة المؤامرة العالمية المستمرة، وفيض الفتن والمخططات التي نسجت خيوطها الإمبريالية العالمية وقوى الهيمنة الرأسمالية والسّبل القذرة التي تلجأ إليها لتحقيق مآربها".

وأضاف البيان "كل ذلك بالتواطؤ مع النظام التركي الغاشم، ضد القائد عبد الله أوجلان، والتي أدت لاعتقاله وسجنه منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولا أمل يلوح بإطلاق سراحه، وكل هذا يثير الريبة والشك، ألهذا الحد يُرعب أوجلان أولئك المتنفذين الذين تعاونت مخابراتهم لاعتقاله بطريقة غير شرعية أو قانونية".

ولفت "نعم لأنه أيقونة الفكر الحر، وصاحب قضية لتحرير الشعوب المضطهدة من براثن الذهنية السلطوية والاحتكار والهيمنة والاستغلال، ويدعو لامتلاك الشعب لإرادته الحرة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع سياسي أخلاقي أيكولوجي ديمقراطي حر، متخذاً من حرية المرأة والمساواة بين الجنسين وأخوة الشعوب أساساً لمجتمع يعشق الحياة الحرة ويقدس الروح الرفاقية بعيداً عن الليبرالية والمنفعة الآنية، بعيداً كل البعد عن هذه المفاهيم والممارسات التي غرستها هذه القوى الرأسمالية المتنفذة".

وأردف "فكر القائد أوجلان فكر إصلاحي يعمل من أجل إعادة إحياء القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وذلك من خلال طرح مشروع الأمة الديمقراطية كحل لجميع القضايا المجتمعية العالقة في الشرق الأوسط".

وأشار "لذا نرى أنهم يزدادون ضراوة يوماً بعد يوم ويشددون الغموض والعزلة على القائد، بالتزامن مع حدة الهجمات الاستعمارية والمخططات التوسعية على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية، وإطلاق التهديدات المستمرة باجتياح المنطقة ووأد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء وبفضل نهج وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأكد بيان لجنة مبادرة القائد في الطبقة على "موقفنا واضح من هذه السياسات وهو الوقوف إلى جانب المقاومة العظيمة التي يبديها القائد في سجن إمرالي رغم كل الظروف الإنسانية الخانقة التي تُمارس عليه".

واستنكر "الموقف المخزي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) وتقاريرها الخالية من أي بند يندد بسياسة الدولة التركية ونظام سجونها المخزي وخرقها للقوانين الدولية وعدم ردعها ومحاسبتها".

وفي ختامه طالب البيان "ليس فقط بتخفيف إجراءات العزلة وإلغائها، بل الإفراج الفوري عن المفكر والفيلسوف الِأممي عبد الله أوجلان والذي لا تليق به إلا الحرية".

وفي ختام اليوم الأول، عُرض سنفزيون يُلخص حياة ومسيرة القائد على درب النضال والحرية.

ومن المقرر أن تستمر فعالية خيمة الاعتصام حتى يوم غدٍ الأحد، حيث تبدأ من الساعة 11:30 صباحاً، وتُختتم في الساعة03:00 عصراً.

(ع ص/خ)

ANHA