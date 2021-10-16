​​​​​​​خيمة اعتصام لأجل كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان في منبج

ونُصبت خيمة الاعتصام التي نظمتها أكاديميات المجتمع الديمقراطي في مدينة منبج وريفها بالحديقة العامة وسط المدينة, تنديداً بالمؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان، والتي صادفت الذكرى السنوية لبدئها يوم الـ 9 من تشرين الأول الجاري, وأيضاً مطالبة برفع العزلة المفروضة عليه بسجنه في جزيرة إمرالي.

وشارك في خيمة الاعتصام أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة منبج وريفها, والمؤسسات الخاصة بالمرأة, وعُرضت في الخيمة المرافعات الخاصة بالقائد؛ بهدف الاطلاع عليها واكتشاف مدى أبعاد المؤامرة الدولية.

وبدأت فعاليات خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ألقى بعدها عضو أكاديميات المجتمع الديمقراطي في مدينة منبج وريفها، رأفت الخلف، كلمة قال فيها: "نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة رفع العزلة المفروضة على القائد, وتحريره من سجنه, وندين المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان وشعوب المنطقة بشكل عام".

وأضاف "قبل 23عاماً قام الاحتلال التركي، وبمساندة الاستخبارات الدولية، بصياغة مؤامرة لاعتقال القائد عبد الله أوجلان, بهدف القضاء على الفكر الحرّ لدى الشعب الكردي، بشكل خاص وشعوب الشرق الأوسط بشكل عام".

وبدورها شرحت عضوة لجنة القائد في منبج، آسيا الحسين، المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، وقالت إن المتآمرين على القائد فشلوا في كسر إرادته "حوّل سجنه إلى مركز للعلم والمعرفة وتصديره عبر مرافعاته إلى شعوب المنطقة".

ومن ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها، جمعة الحيدر، كلمة قال فيها: "لا تقف المؤامرة على سجن القائد عبدالله أوجلان، إنما الغاية كانت الفكر الذي يكمن في عقله, والذي يسعى من خلاله إلى محاربة كافة أنواع الحكم الضلالي المتمثل بالحداثة الرأسمالية".

وتخللت فعاليات الاعتصام عرض سنفزيوني تناول المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان.

فيما من المقرر أن تستمر خيمة الاعتصام إلى الساعة الخامسة من عصر اليوم، على أن تُستأنف يوم غد صباحاً، وتختتم فعالياتها غداً.

(أ ق/ج)

ANHA