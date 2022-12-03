​​​​​​​خيمة اعتصام في حلب دعماً لمقاومة إمرالي وأهالي شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي

دعماً لمقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي ومقاومة أهالي شمال وشرق سوريا ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، نصبت حركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار اليوم السبت، خيمة اعتصام في حي شيخ مقصود بمدينة حلب، تستمر ليومين متتاليين.

بدأت فعاليات اليوم الأول، بتجمع المئات من أعضاء المؤسسات المدنية والأهالي بالقرب من كراج عفرين القديم للتوجه بمظاهرة إلى منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وردد المتظاهرون الذين رفعوا صور القائد أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، أثناء توجههم إلى الخيمة، الشعارات التي تحي مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا وتدعو إلى محاسبة المحتلين والخونة على جرائمهم.

بعد وصول المتظاهرين إلى خيمة الاعتصام، ألقيت عدة كلمات من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، فيرجين محمد، الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية، هيفا بكر، الإداري في خط الشهيد روبار قامشلو، بدران حمو، وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي، علي مصطفى.

حرب إبادة شاملة بحق الكرد

أشارت فيرجين في مستهل حديثها إلى أن فشل الحكومة التركية في سياساتها الداخلية والخارجية، وفقدانها للتأييد الشعبي جعلها أكثر شراسة وعدوانية وبالتالي تريد القضاء على آمال الشعب الكردي في العيش بحرية وكرامة عبر فرضها حرب الإبادة الشاملة وتصفية كل كردي يناضل من أجل هويته ووجوده.

وأكدت فيرجين أن "تركيا من خلال هجماتها الفاشية؛ تهدف لإحياء مرتزقة داعش والنيل من مكتسبات الشعوب التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

مقاومة الشعب مستمدة من مقاومة إمرالي

بدورها، قالت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية، هيفا بكر إن "دولة الاحتلال التركي تهدف لإبادة الشعوب وتجريدها من قواها" مشيرةً إلى أن "المقاومة في جبال كردستان ضد القوى الفاشية ساندت المقاومة في شمال وشرق سوريا للتصدي لهذه الاعتداءات".

وأكدت " قوات سوريا الديمقراطية، هي القوات التي تتصف بالمبادئ ولن تستسلم حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة".

واختتمت هيفا حديثها "عزيمة شعب شمال وشرق سوريا مستمدة من المقاومة التاريخية التي يبديها القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي".

الانتصار يكمن في المقاومة والنضال

بدوره، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، علي مصطفى، "يجب العمل على رفع وتيرة النضال والمقاومة وعدم الاستسلام أمام هجمات والاعتداءات دولة الاحتلال التركي".

وأضاف: "تضامن الأهالي مع المقاتلين واجب تاريخي؛ لتوحيد الجهود وتحقيق الانتصار المجيد".

فيما قال الإداري، بدران حمو "أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وتعمل على كسر إرادة الشعوب المقاومة التي تناضل سنوات من أجل الكفاح والنضال".

وأشار بدران إلى أن حركة حرية كردستان بمقاومتها الممتدة عبر عقود من السنين أصبحت منارةً للاقتداء بها وصون ميراثها في المقاومة والبطولة لكسر شوكة المحتلين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام ليوم غد الأحد عبر إلقاء الكلمات وعرض سنفزيون عن حرب الشعب الثورية.

(م ع)

ANHA