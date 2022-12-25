​​​​​​​خيم عزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية في مقاطعة قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو خيمة عزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية، أمام مزار الشهيد دليل ساروخان شرق المدينة.

شارك في اليوم الأول من الخيمة التي من المقرر أن تستمر ليومين متتالين، المئات من أهالي الأحياء الشرقية والغربية لمدينة قامشلو والقرى والبلدات التابعة لها، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والسياسية والاجتماعية والنسائية.

بدأت فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، عصام إبراهيم، كلمة استذكر من خلالها جميع شهداء الحرية في شخص شهداء مجزرة باريس الثانية، وقال: "قبل تسعة أعوام ارتكبت مجزرة بحق المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها، واليوم يعيد التاريخ نفسه في ارتكاب مجزرة ثانية بحق الكرد من قبل الذهنية نفسها التي تستخدم كل إمكاناتها لارتكاب المجازر الوحشية بحق الكرد".

مؤكداً أن "ارتكاب المجزرة الثانية مع حلول الذكرى السنوية للمجزرة الأولى ليس من قبيل الصدفة، إنما في سياق الهجمات ضد وجود الكرد وحقوقهم"، مضيفاً: "إذا بقيت الحكومة الفرنسية بلا موقف مرة أخرى فهذا يدل على شراكتها لمرتكبي هذه المجزرة".

استهداف النساء الرياديات

كما ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في حي البشيرية، سليمان أحمد، كلمة أشار خلالها إلى صمت المنظمات الحقوقية إزاء الجرائم المرتكبة بحق الكرد، وقال: "هذه المرة الثانية التي يتم استهداف النساء الرياديات والشخصيات الوطنية والفنانين في باريس، حتى الآن لم يتم محاسبة مرتكبي المجزرتين".

وتابع "الدول الأوروبية أصبحت مكاناً لصهر وإبادة الشعوب وعلى وجه الخصوص الكرد".

فيما أكدت عضوة مجلس عوائل الشهداء في حي العنترية، روشن علي، خلال كلمة لها، على مواصلة الكرد لنضالهم ومقاومتهم ضد كل أشكال الهجمات والمجازر، والانتقام لدماء الشهداء.

دور الشهيدة أفين ضمن ثورة 19 تموز

بدورها، ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، روكن أحمد كلمة أشارت خلالها إلى مسيرة نضال الشهيدة أفين (أمينة كارا)، وقالت: "بالحديث عن الشهيدة أفين، لا بد من الإشارة إلى روحها الوطنية وارتباطها القوي بالقيم، فقد ناضلت على مدار سنوات طويلة ضمن حركة الحرية وشاركت في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأضافت "في عام 1994 عندما شنت الدولة التركية الفاشية الهجمات على القرى الكردية في باكور كردستان، وهجّرت المئات من العائلات الكردية؛ كانت أفين واحدة من النساء اللواتي لم يقبلن بهذا الظلم، وانضمت إلى حركة الحرية للانتقام لدماء الشهداء، وعند اندلاع ثورة 19 تموز التحقت بصفوف الثورة ولعبت دوراً ريادياً في تأسيس الكومينات والمجالس وتطوير حركة المرأة ضمن الثورة".

ديرك

كما نصب مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك خيمة عزاء أمام مركزه في الناحية، توافد إليها المئات من أهالي نواحي ديرك وكوجرات وبرآف التابعة لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو.

وألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، جوان حسن، كلمة خلال الخيمة أكد فيها أن "استهداف 3 من رفاقنا في باريس وارتكاب مجزرة بحقهم هو جريمة بحق الإنسانية وبحق نضالهم، لذلك يجب علينا جميعاً حماية خط الشهداء وتطوير أنفسنا وفق فلسفة القائد أوجلان لإفشال المخططات التي تستهدف فكر القائد".

عامودا

في السياق نفسه نصب مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا خيمة عزاء بالقرب من مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الجهة الغربية من الناحية.

وعلقت في الخيمة صور شهداء مجزرة باريس وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة حرية كردستان.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، عبد الباقي داوي، كلمة قال خلالها "لن نقف مكتوفي الأيدي، ففدائيو القائد أوجلان يسطرون أسمى ملامح البطولة في وجه سياسات الدولة التركية الفاشية"، معاهداً الشهداء بالاستمرار على نهجهم.

بدورها أكدت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في عامودا، منور خالد، خلال كلمة أن الدولة التركية الفاشية هي عدوة المرأة، وأكبر مثال على ذلك ارتكابها لمجزرة باريس الأولى والثانية"، معاهدة "بتصعيد النضال في وفق نهج حرية المرأة".

كما قالت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا، نوروز علي، إن "مجزرتي باريس الأولى والثانية اللتين استهدف فيها الكرد والمرأة ليستا مصادفة بل سياسة هدفها إبادة الكرد"، مطالبة فرنسا بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

من جانبها، نددت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية عامودا، جليلة خليل، بمجزرة باريس الثانية وأكدت أنها استمرار لمجازر دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وقالت "علينا الوقوف في وجه هذه المجازر والانتقام لدماء شهدائنا".

واختتمت مراسم خيمة العزاء بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد والكريلا "عاشت مقاومة القائد والكريلا"، و"الموت للفاشية التركية"، و"المقاومة حياة"، و"الشهداء خالدون".

كركي لكي

كما نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء أخرى، وذلك أمام معهد شهيد باز للعلوم التربوية غربي ناحية كركي لكي.

هذا وتوجه العشرات من الأهالي إلى الخيمة مستنكرين مجزرة باريس الثانية.

فيما من المقرر أن تستمر الخيمة حتى يوم غد الإثنين.

(كروب/ف)

ANHA