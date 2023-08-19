​​​​​​​خطوة تصعيدية.. الصين تطلق تدريبات عسكرية حول تايوان

قالت الصين إن جيشها بدأ السبت، تدريبات عسكرية حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على "السيطرة على 16 مجالاً جوياً وبحرياً" والقتال "في ظروف معارك حقيقية" وفق وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء عن المتحدث العسكري شي.

تأتي التدريبات التي اعتبرتها بكين بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وتوقف لاي الذي يعد المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، في نيويورك خلال رحلة له إلى الباراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجدداً في سان فرانسيسكو في طريق العودة.

ووصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

ونقلت وكالة شينخوا أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية".

(ي ح)