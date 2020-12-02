​​​​​​​خطوة لإضفاء الجمالية وحماية البيئة في ناحية عامودا

بادر أهالي ناحية عامودا، وبالتعاون مع جمعية حماية البيئة في عامودا وبالتنسيق مع لجنة البيئة لبلدية الشعب في الناحية، ومكتب شؤون المنظمات، بزراعة ألف شجرة حراجية على محيط مقبرة المدنيين غرب الناحية.

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الإداري في مجلس جمعية حماية البيئة في عامودا إبراهيم سينو بيٍّن أن الهدف من حملة التشجير هو تحسين صورة الناحية، وزيادة جماليتها وخضرتها، وقال: "وهي خطوة مساعدة في الحفاظ على نظافة البيئة من الهواء الملوث الناتج عن دخان السيارات وغيرها".

وأشار سينو إلى زراعة أكثر من 600 شجرة سرو حتى الآن، وستبقى الحملة مستمرة حتى تتم زراعة الأشجار المتبقية.

وستتولى جمعية حماية البيئة ولجنة البيئة في بلدية الشعب في ناحية عامودا مهام السقاية والاعتناء بالأشجار.

(ل د/ أ ب)

ANHA