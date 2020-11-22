​​​​​​​خطوة لدعم اقتصاد المرأة في منطقة ديرك

بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل للأسر الريفية والأيدي العاملة في ديرك، خصص مؤتمر ستار 15 هتكارًا لزراعة القمح و15 هكتارًا لزراعة الأصناف الموسمية لعضوات المؤتمر على شكل جمعيات.

عضوات مؤتمر ستار باشرن، اليوم، استلام بذار القمح والخضار الموسمية من لجنة إدارة الأراضي التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك.

الجمعية المؤلفة من 7 نساء من بلدة "عين ديوار"، تشرف عليها وجيهة تمو، وتقول لـ ANHA "كل عضوة دفعت 375 ألف ليرة سورية من أجل شراء البذار والأدوية والأسمدة، والمساحة المخصصة للموسم الحالي 30 هكتارًا، 15 منها سيُزرع فيه بالقمح، فيما في الـ 15 هتكارًا المتبقية ستُزرع الخضروات".

عائشة خالد، إحدى المساهمات في المشروع أوضحت أن مؤتمر ستار في ديرك ساعد النساء في تأمين مستلزمات الموسم الحالي.

وشاركت العديد من نساء منطقة ديرك في زراعة كافة أنواع الخضروات الشتوية والصيفية ضمن نظام الجمعيات التشاركية، والتي غطت حاجة السوق من الخضروات وغيرها من الإنتاج المحلي للموسم المنصرم.

(م ح)

ANHA