​​​​​​​خطوة لدعم الأهالي اقتصادياً

أعلنت لجنة الاقتصاد ومديرية الأفران في مقاطعة قامشلو بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد في ناحية تل حميس مناقصة علنية لاستثمار فرنين آليين، من قبل الأهالي في الناحية، في مقر مجلس الناحية.

وحضر المناقصة 5 مستثمرين، والناطق الرسمي باسم لجنة الاقتصاد في ناحية تل حميس حسين الأحمد، والرئيسة المشتركة لمديرة الأفران أفين عزام، وعضو مديرية الأفران سطيفو مسعود، وبعد انتهاء المناقصة العلنية التي بدأت بـ200 ألف ل.س، انتهت لصالح أحد المستثمرين من ناحية تل حميس بمبلغ وقدره 975 ألف ل.س، يعود للجنة الاقتصاد ومديرية الأفران بشكل مباشر كل شهر.

الرئيسة المشتركة لمديرية الأفران في مقاطعة قامشلو أفين عزام، بيّنت إلى أن المناقصة حصلت بحسب مقتضيات المصلحة العامة، والهدف منها أن يستثمر الأهالي الفرنين وتحت إشراف المديرية.

وأكدت عزام: "سندعم من ترسو عليه المزايدة، كي يصل الخبز بجودة حسنة، لسائر الشعب"، وبينت أن هذه الخطوة هي إيجابية كون المستثمر يجب أن يكون من أبناء المنطقة.

(ش أ/ أ ب)

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