​​​​​​​خطوات سريعة لإدخال مراكز الإيواء في خدمة الطلبة

سبّب هجوم الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول 2019، حالة نزوح كبيرة، ولإيواء المُهجّرين فتحت الإدارة الذاتية أبواب المدارس أماهم لتأمينهم في ظل إمكاناتها الضئيلة.

وأنشأت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة مخيم "واشوكاني" في الأول من تشرين الثاني 2019، لإيواء أهالي سري كانيه المحتلة وريفها، وذلك بعد تخصيصها أرضًا زراعية بمساحة 600 دونم، نتيجة عدم كفاية المدارس لإيواء العدد الهائل من المُهجّرين.

وبعد فترة وجيزة ونظرًا لازدياد عدد الطلبة وعدم كفاية المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021، أنشأت الإدارة الذاتية مخيمًا جديدًا شرق مدينة الحسكة، لنقل المُهجّرين الماكثين في العشرات من المدارس إليه، وعودة الطلبة إلى دراستهم.

آزاد محمود الرئيس المشترك لإدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة، بيّن أن خروج المدارس من الخدمة يؤثر سلبًا في سير العملية التعليمية في المنطقة وأبنائها، وتدهور المجتمع بالكامل، وقال "إذا فقد المجتمع العلم فقد العدالة والمعرفة".

وبناءً على الاجتماع المنعقد بين هيئة التربية والتعليم وهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، وحرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية من جائحة كورونا، أجّلت الهيئة افتتاح المدارس للعام الدراسي الجديد، حتى الـ4 من تشرين الأول 2020.

118 مدرسة مأهولة بالمُهجّرين

وبعد بذلت الإدارة جهودًا حثيثة لافتتاح مخيم "سري كانيه" ليدخل الخدمة لاستقبال المُهجّرين، شكّلت إدارة المدارس العامة والمجمع التربوي في مدينة الحسكة لجنة خاصة بإفراغ المدارس ونقل المُهجّرين إلى المخيم الجديد، وجاء ذلك بعد تنسيقهم مع مجلس المقاطعة ومجلس شؤون المنظمات ومجلس مدينة سري كانيه.

ونقلت اللجنة الدفعة الأولى في 8 آب الفائت، وهي مستمرة إلى حين إخلاء كافة المدارس، لإعادتها إلى عملها الأساسي وهو التعليم.

في سياقٍ متصل، أوضح آزاد محمود، استمرار عملية إفراغ المدارس في المدينة، وخاصة المدارس الواقعة على خطوط التماس، وتابع قائلًا "في المرحلة الأولى تم تجهيز قائمة بأسماء المدارس الأكثر إلزامًا لإعادتها إلى عملها الأساسي في التعليم، ففي مدينة الحسكة 26 مدرسة موزعة حسب أفضلية المنطقة وحاجة الحي لفتح هذه المدارس، وفي ناحية تل تمر يتم الآن إفراغ 4 مدارس من المُهجّرين ومتابعة العملية التعليمية فيها".

ويبلغ عدد المدارس التي أصبحت مراكز للإيواء 81 مدرسة في الحسكة، إضافةً إلى 37 مدرسة في ناحية تل تمر، ويبلغ المجموع الكلي للمدارس 118 مدرسة مأهولة بالمُهجّرين.

الإجراءات اللازمة للمدارس بعد إفراغها

بعد إفراغ المدارس، ستقوم إدارة المدارس العامة في المقاطعة، بعملية ترميم وتجهيز المدارس وسيتم دعمها من الناحية اللوجستية والأمور التعليمية، كـ المقاعد الدراسية، وكافة المستلزمات التعليمية، لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا المستجد في المنطقة وظهور المئات من الحالات في عموم المنطقة، اتخذت إدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة، عدة إجراءات وقائية احترازية لضمان سير العملية التعليمية، حسب الإمكانات المتاحة لديها.

محمود بيّن، أن الإدارة العامة للمدارس ستقوم بتعقيم كافة المدراس والقاعات الدراسية وتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات لاستمرار العملية التعليمية، وذلك عبر افتتاح دورات لتصقيل مهاراتهم التدريسية.

ولمنع وجود عدد كبير من الطلبة في صفٍ واحد، قسمت الإدارة الشعب الموجودة ضمن جميع المدارس لكافة المراحل التعليمية، إلى شعبتين كل واحدة منها مؤلفة من 15 طالب/ـة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن الإدارة، خصصت ثلاثة أيام لكل زمرة في الأسبوع، وخفضت ساعات التعليم عن طريق الاستغناء عن المواد الترفيهية والاعتماد على المواد الأساسية، بالتزامن مع تشكيلها للجنة في كل حي وكومين، للنقاش مع الأهالي حول آلية سير العملية التعليمية في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة، وحول الخطط البديلة لتجاوز هذه المرحلة، ولإرسال أطفالهم إلى المدارس.

ودعا الرئيس المشترك لإدارة المدارس العامة في مقاطعة الحسكة، آزاد محمود، في نهاية حديثه جميع المنظمات الدولية التي تختص في شؤون الأطفال والتربية إلى تخديم مدارس شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت مراكز للإيواء، وتقديم الدعم اللوجستي لتجهيزها.

(هـ ن)

ANHA