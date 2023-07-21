​​​​​​​خطوات فعلية لتطبيق الإدارة الذاتية في السويداء

أعلن حزب اللواء السوري العامل في السويداء السورية عن تطبيق خطوات فعلية على طريق تطبيق نظام الإدارة الذاتية في السويداء وعموم الجنوب السوري.

وتشهد محافظة السويداء السورية حراكاً سياسياً معارضاً لحكومة دمشق، إلا أن القوى السياسية في السويداء لم تؤيد تحركات ما تسمى "المعارضة السورية" التي ارتهنت لأوامر قوى إقليمية على رأسها الاحتلال التركي.

وبالتوازي مع تشكيل أحزاب وقوى سياسية وتنظيمات مجتمع مدني، شكّل الأهالي في السويداء مجموعات عسكرية محلية بهدف حماية مناطقهم وذلك على خطى تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ظروف عديدة أسهمت بضرورة طرح مفهوم الإدارة الذاتية

رئيس حزب اللواء السوري، مالك أبو الخير، تحدث لوكالتنا عن الظروف السياسية التي دفعتهم لتطبيق نموذج الإدارة الذاتية، قائلاً: "لم يعد لمؤسسات الدولة القدرة على تخديم المجتمع في ظل الفساد الكبير المنتشر ضمن هذه المؤسسات، حيث وصل الفساد لمراحل أصبح من الصعب إصلاحه أو تحجيمه، حيث إن السرقات تتم بالعلن، وواقع الخدمات في أدنى مستوى له منذ عقود، فعلى سبيل المثال هناك أحياء في الجنوب السوري لا يصلها المياه منذ 3 أشهر، وهناك أحياء أخرى بلغت 5 أشهر بدون مياه، وفي مجال الكهرباء فانقطاع الكهرباء وصل إلى 6 ساعات متواصلة وأحياناً أكثر في أحياء ضمن الجنوب السوري".

وأضاف "بالذهاب نحو الواقع الأمني، فقد أصبح لكل فرع أمن في السويداء ودرعا عصابات تابعة له تمارس الخطف والسلب والنهب وتجارة المخدرات، وأصبحت هذه العصابات هي من تتحكم بالمشهد الأمني في الجنوب السوري، ووصل الفلتان الأمني مراحل كبيرة. فيما يخص الواقع المعيشي يمكننا اختصار المشهد بأن الجنوب السوري دون أي رعاية اقتصادية أو مشاريع اقتصادية تساهم في وقف نزيف الهجرة نتيجة تراجع الواقع المعيشي والاقتصادي، في حين نجد الإهمال يتزايد في واقع الزراعة، ما دفع الفلاحين إلى بيع أراضيهم".

وشدد على أن "كل ما سبق هو مجرد ملخص بسيط عن واقع أشبه بالجحيم، يعيشه سكان الجنوب السوري، وبات لازماً علينا العمل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً للنهوض بواقع البلاد وطرح مفهوم الإدارة الذاتية الذي يساهم في إعادة بناء المجتمع من جديد".

مراحل متتالية ومكاتب عديدة

مالك أبو الخير، أسهب في شرح شكل مشروع الإدارة الذاتية الذي يعملون على تطبيقه في السويداء، وقال: "نحن نعمل وفق مراحل متتالية. المرحلة الأولى هي الخدمات وقد بدأنا فعلياً عبر إنشاء مكتب مؤسسة المياه التابع للحزب الذي بدأ عمله بتوزيع المياه على أكثر من 700 أسرة هذا الشهر، وتحديداً التي تعاني من واقع اقتصادي لا يسمح لها بشراء المياه كما وضعت خطة عمل سوف تشمل توزيع المياه على 4000 أسرة، ضمن السويداء خلال الفترة اللاحقة، ما يساهم في تخفيف عبء عن المواطنين بشكل كبير".

وعن المرحلة الثانية للعمل أشار أبو الخير إلى أنها "تهدف لإعادة بناء جسم سياسي - اجتماعي - مدني عبر الدعوة لمؤتمر عام يشمل كافة المكونات السياسية والاجتماعية والدينية ضمن المحافظة بهدف إدارة محافظة السويداء خلال المرحلة المقبلة وأول أجندات العمل هي محاربة ظاهرة المخدرات ضمن المجتمع".

أما عن المرحلة الثالثة، قال: "قمنا بإنشاء مكتب العمل والبلديات وهو مكتب يقوم على تخديم واقع البلديات ضمن أحياء المحافظة ".

وفي المرحلة الرابعة "أطلق مكتب الدفاع المدني وقد قام بإنجاز عدة مشاريع خدمية ضمن المحافظة، منها تعقيم الأحياء التي تراكمت فيها النفايات لأكثر من ثلاثة أشهر وتعقيمها وتعقيم المدارس وإعادة تشجير مساحات كبيرة من الأراضي الحراجية التي تعرضت للنهب" وذلك وفق لأبو الخير.

في المرحلة الخامسة "تم إنشاء مكتب المرأة الذي استطاع تخديم أكثر من 2000 سيدة في السويداء تقريباً، وتأمين الدعم اللازم لهم، كما عمل على إقامة دورات تمكين مهني – سياسي – اقتصادي – تعزيز مفهوم الإدارة الذاتية ضمن المجتمع والكثير من هؤلاء النساء أصبحن ضمن كوادر حزب اللواء السوري".

أما عن المرحلة السادسة حسب مالك أبو الخير، فقد تم "إطلاق فريق التدخل الطبي السريع وتم تخريج فريقين، كل فريق أتم دورات على الإسعافات الأولية والمعالجة الطبية لكل الحالات، في حال حدوث أي معارك أو اشتباكات وتقديم الإسعافات الأولية والطبية للمصابين".

مراحل لاحقة لتوسيع الإطار بالتنسيق مع قوى دولية

وكشف أبو الخير عن أنه "يتم تجهيز العديد من المراحل لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة".

وعن إمكانية توسيع هذه الإدارة لتشمل الجنوب السوري عبر مناقشة قوى سياسية هناك، قال مالك أبو الخير أنه "هناك إجراءات لكن نريد أن تبقى غير معلنة".

تجربة شمال وشرق سوريا كانت ملهمة لنا

رئيس حزب اللواء السوري، مالك أبو الخير، أشار إلى أن "تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت تجربة مهمة وملهمة بالنسبة لنا، وقد استفدنا كثيراً من التجارب التي مرت بها، بالنسبة لنا نعتبرها خطوة جريئة ومشجعة واستطاعت أن تثبت مكانتها ضمن الساحة السورية وحتى الدولية. يشرفنا التعاون مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتنسيق الجهود في نطاق أوسع وأشمل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الكبيرة لديهم".

وحول ضرورة تطبيق نموذج الإدارة الذاتية كحل للأزمة السورية، قال مالك أبو الخير: "أصبح في غاية الضرورة وخاصة مع واقع السرقة والنهب الذي يمارس دون رحمة أو شفقة بحق المواطنين وتحول البلاد إلى بؤرة للفساد في المجال الأمني والاقتصادي والعسكري وتفكك مؤسسات الدولة. بات ضرورياً طرح مفهوم الإدارة الذاتية لإعادة بناء المجتمع أولاً وهذا المهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلاد وتوحيد الجهود مع كل المكونات السياسية والاجتماعية السورية للتأكيد على وحدة الأراضي السورية وإعادة بناء سورية القادمة من جديد وبمفهوم جديد".

(أم)

ANHA