​​​​​​​خطوات البلديات في شمال وشرق سوريا بعد الاجتماع مع الشعب

انتهت بلديات الشعب قبل أيام قليلة، من عقد اجتماعات الربع الثاني لعام 2023، مع الشعب عبر الكومينات في كل بلدية شعب على حِده، حيث تم خلال الاجتماعات التي انطلقت في شهر تموز المنصرم، الكشف عن الأعمال والمشاريع التي نفذتها البلديات، والاستماع إلى الانتقادات وآراء ومقترحات الشعب.

وتوجد في مناطق الإدارة الذاتية 132 بلدية شعب، في مختلف المدن والبلدات، منها 57 بلدية في إقليم الجزيرة، حسب هيئة الإدارة المحلية في شمال وشرق سوريا.

وعن الاجتماعات تحدثت لوكالتنا، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة، بيريفان عمر، وقالت: "إنّ الهدف من الاجتماعات الدورية للبلديات هو بناء علاقة متينة بين الشعب والبلدية، لتقوم الأخيرة بالعمل على أساس رؤى ومقترحات الشعب".

وأوضحت بيريفان: "كون العمل الخدمي للبلدية بمشاركة الشعب هو سر النجاح، ولا تستطيع البلدية لوحدها النجاح، بالمجمل تكون الاجتماعات هي مساحة لتبادل الآراء والوقوف على انتقاد الشعب، وبدورها تكشف البلدية عن مشاريعها وميزانياتها والأعمال المنفذة لتكون بالنهاية رؤية العمل مشتركة".

وعن مقترحات الشعب وانتقاداته، قالت: "إن أكثر الانتقادات هي التأخر في تنفيذ المشاريع، وتنوعت الانتقادات حسب المنطقة، وهو مؤشر جيد على أن المشكلة تقتصر في بقعة جغرافية صغيرة وأن العمل جاري، منها النظافة والمياه، وقد تم تنبيه البلديات على بعض التقصير في العمل".

ويوجد في مخطط بلديات الشعب وهيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة، 411 مشروع مختلف في مجالات تعبيد الطرق والمياه والصرف الصحي إضافة لمشاريع بيئية، وفي التفاصيل تتوزع المشاريع ما بين 56 مشروع لفرش الحجر المكسر، إضافة لـ 68 مشروعاً لفرش بقايا المقالع، و70 مشروعاً لتعبيد الطرق، 28 مشروعاً للصرف الصحي، و30 مشروعاً للمياه، و12 مشروعاً بيئياً.

وخصص للمشاريع الأنفة الذكر كتلة مالية تقدر بـ 8 مليون و404 ألف و748 دولار حسب ما كشفته الهيئة.

وعن مخرجات الاجتماعات والمقترحات التي قدمها الشعب للبلدية، قالت بيريفان عمر: "في نهاية الاجتماع تتشكل اللجان لتقوم بإدارة الاجتماع وتشرف على تنفيذ مقترحات الشعب، التي لم تدخل في ميزانيتها العامة والخطة السنوية، والتي يجب على البلدية تنفيذها خلال 3 أشهر القادمة، وستكون أجندات الاجتماع القادم، عبارة عن محضر ومقترحات الاجتماعات الماضية أي تم اقتراح هذه المشكلة، وعلى البلدية أن تعمل لحلّها".

ودعت بيريفان عمر، الشعب كافة إلى المشاركة في الاجتماعات لإيصال أصواتها، وشددت: "نحن في صدد إجراء بعض التغييرات ومنها جعل اجتماعات البلدية والشعب، مكاناً لسنّ القرارات والموافقة على المشاريع، حيث يقوم بها الشعب بنفسه وذلك وفق شروط ونسبة التأييد".

(سـ)