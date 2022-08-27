​​​​​​​خطر نفاد الأدوية يلوح في الأفق في الشيخ مقصود والأشرفية

تفرض حكومة دمشق منذ 20 آب عام 2020 الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ومنذ تاريخ 1 آب الجاري يمنع عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق دخول الأدوية إلى الحيين.

يقطن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أكثر من 216 ألف نسمة من مختلف المكونات، يعانون من صعوبة تأمين المواد الغذائية والمحروقات والأدوية بسبب هذا الحصار.

خلال أسبوعين ستنفد الأدوية من الحيين

بحسب ما أكد أحد الصيادلة في حي الشيخ مقصود والذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية، أن حواجز الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تمنع دخول الأدوية إلى الحيين منذ بداية شهر آب وحتى هذا اليوم.

وقال " إذا استمر هذا الحصار خلال الشهر القادم، فستنفد الأدوية من الصيدليات، وبسبب إغلاق الطرق يلاقي الأهالي صعوبة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة، وهم المتضررون بالدرجة الأولى من هذا الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق".

حصار غير إنساني وغير أخلاقي

في سياق متصل، أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ليلى حسن، إلى أنهم يعانون بسبب نقص الأدوية لمعالجة المرضى، وقالت "عملنا عدة مرات على جلب الأدوية، لكن بعدها لم نستطع تأمينها".

وتابعت ليلى "توجد في الحيين جميع المكونات، منهم من نزحوا من مناطق حكومة دمشق إلى الحيين نتيجة توفر الأمن والاستقرار، والكثير من الأهالي يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والقلب والضغط، ولا يتمكنون من تأمين وشراء تلك الأدوية، لذلك نقول إن هذا الحصار غير إنساني وغير أخلاقي بحق هذا الشعب".

وتساءلت ليلى حسن في نهاية حديثها "هل الشيخ مقصود والأشرفية ليسا من أحياء حلب، والأهالي القاطنون هنا، أليسوا سوريين حتى يتم فرض هذا الحصار عليهم؟

(ك)

ANHA