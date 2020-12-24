​​​​​​​خطة تركية لإرسال المرتزقة إلى حفتانين

وتفيد المعلومات أن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى نقل مرتزقة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني الذين شاركوا في

احتلال إدلب والباب وجرابلس وشمال وشرق سوريا، إلى مناطق حفتانين في جنوب كردستان، بعد أن أرسلتهم سابقًا إلى ليبيا

وقره باغ، وتضم مجموعة المرتزقة المسماة الحزب الإسلامي التركستاني عناصر من الأوغور والشيشان والأوزبك والطاجيك ومرتزقة من آسيا الوسطى.

'الهدف ترسيخ احتلال دائم'

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، فإن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى احتلال مناطق حدودية بعمق 8 إلى 14 كم في جنوب كردستان، وإعلانها منطقة آمنة دائمة، ونشر المرتزقة من المناطق السورية فيها.

ويبدو أن الدولة التركية تسعى إلى إرسال مرتزقتها بشكل خاص إلى مناطق حفتانين، فيما إذا انتهت الاتفاقية المبرمة بين روسيا وتركيا فيما يخص منطقة إدلب.

كما أفادت المعلومات أن الدولة التركية تستعد لنشر المرتزقة في جنوب كردستان في حال ظهرت مواقف دولية مناهضة لوجود القوات التركية في جنوب كردستان.

'الخطة تتضمن حفتانين وكركوك وديالا وشنكال'

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أفاد بمعلومات إضافية حول مخططات الدولة التركية الخاصة بجنوب كردستان والعراق،

وذكر أن الخطة لا تقتصر على حفتانين، بل تشمل مناطق أخرى مثل كركوك وشنكال وهمرين والحويجة وديالا أيضًا.

وتفيد المعلومات أن الدولة التركية تسعى إلى تشكيل مجموعات مسلحة تابعة لها في تلك المناطق تحت اسم الحشد التركماني.

(ك)

ANHA