​​​​​​​خطة متوازنة للجنة الزراعة في الرقة لدعم الموسم الشتوي القادم

مع إتمام التجهيزات للبدء بموسم الزراعة الشتوية التي تتضمن القمح والشعير والبقوليات، وضعت لجنة الزراعة والري في الرقة خطة زراعية للمحاصيل الشتوية والتي ستشمل 70%من الأراضي الزراعية المروية، في حين ستكون الـ 30% من المساحة المتبقية لزراعة المحاصيل الصيفية التكثيفية.

وتشمل الخطة دعم أسعار الأسمدة والبذور والمحروقات للمزارعين كل حسب رخصته، حيث ستقدم 35 كغ من بذار القمح لكل دونم وبسعر 360 ليرة، بالإضافة إلى 30 كغ سماد يوريا لكل دونم بسعر 17,5سنتًا للكيس الواحد، و15كغ من سماد الفوسفات (الترابي) لكل دونم وبسعر 21 سنتًا للكيس، وبالتعاون مع إدارة المحروقات في الرقة سيتم دعم المازوت بسعر 75 ليرة سورية، بحيث يمنح الفلاح 6 لترًا للحراثة لكل دونم و15 لترًا لكل دونم للري.

الرئيس المشترك لمكتب الإرشاد في لجنة الزراعة والري في الرقة المهندس حيدر موسى أوضح أن الخطة التي تم وضعها تشمل 70% من الأراضي المروية، منها 55 % لموسم القمح، و10% لموسم الشعير، و5% للبقوليات، وذلك وفق التراخيص المقدمة لكل مزارع، وسيقدم الدعم له بالتنسيق والتعاون بين لجنة الزراعة وشركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة.

وحول عملية الترخيص والخطة الزراعية أوضح حيدر موسى" قمنا بتشكل10لجان من أجل إحصاء الأراضي التي ستزرع بالمحاصيل الشتوية، بالإضافة الى اعتمادنا على عمل الجمعيات الزراعية واتحاد الفلاحين في الرقة ليكون الترخيص عن طريق الجمعية، ثم الاتحاد، وبعدها يتم المصادقة عليه من قبل مكتب الإرشاد ومن ثم التسليم في شركة تطوير المجتمع الزراعي.

والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية خصصت 13مركزًا في مناطق شمال وشرق سورية لتوزيع مادة بذار القمح وبسعر 360ليرة سوري للكيلوغرام.

(م)

ANHA