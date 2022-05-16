​​​​​​​خطة مبكرة وبطاقات وقود لمنع ظهور أزمة محروقات في شمال وشرق سوريا

بهدف القضاء على ظاهرة تجمع السيارات أمام محطات الوقود في شمال وشرق سوريا، وإيصال مادة مازوت التدفئة إلى كافة الأسر؛ تعمل الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على وضع خطط مبكرة لتوزيع مادة المازوت على الأهالي، وإصدار بطاقات وقود الكترونية خاصة بالسيارات.

بهذا الصدد، قال الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا، صادق الخلف، لوكالتنا "ستبدأ عمليات توزيع مازوت التدفئة في شمال وشرق سوريا في بداية شهر حزيران القادم، عبر خطة تمت دراستها ومناقشتها مع كافة مكاتب المحروقات في شمال وشرق سوريا.

وأوضح صادق الخلف "بموجب الخطة التي وضعناها سيتم الانتهاء من توزيع مادة مازوت التدفئة بتاريخ 13-12-2022".

ولفت الخلف "لم نحدد بعد كميات مازوت التدفئة للأهالي في شمال وشرق سوريا، وسيتم تقديرها حسب كميات المحروقات المتوفرة لدى الإدارة الذاتية، وسيتم تسليم الكمية التي ستخصص لكل أسرة دفعة واحدة".

وعن أسباب عدم توزيع كافة مخصصات الأهالي من مادة المازوت العام الماضي، قال الخلف "بسبب الجفاف وقلة تساقط الأمطار؛ قمنا بدعم موسم القمح وتوزيع مادة المازوت على المزارعين لإنجاح هذا الموسم الاستراتيجي".

وبهدف القضاء على ظاهرة تجمّع السيارات أمام محطات الوقود بيّن الخلف "سنقوم بإصدار بطاقات الكترونية للمحروقات بموجب البطاقات التي تم إصدارها العام الماضي، وأضاف "إن لم يتم استكمال إصدار كافة البطاقات الالكترونية سيتم تسليم أصحاب السيارات بموجب بطاقات العام الماضي؛ كونها تتضمن كوداً احتياطياً، وأضاف، هناك بعض المناطق بدأت تسلّم المحروقات "مازوت، بنزين" عبر هذه البطاقة".

وأوضح "لهذه البطاقات أهمية كبيرة، الأولى أنها تضمن لكل صاحب مركبة الكمية التي يريدها وحقه في الوقود، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الوقوف على محطات الوقود، ومنع ظاهرة التعبئة عدة مرات، التي كانت تسبب الأزمة على المحروقات".

وأضاف "يوجد داخل البطاقة الالكترونية رمزان، رمز الأمانة، ويقرأ الكمية التي تم استهلاكها في البطاقة عن طريق تطبيق خاص لأصحاب المركبات عن طريق الموبايل، بالإضافة إلى معرفة تاريخ دوره في التعبئة، والرمز الثاني هو الكمية المخصصة للمركبة".

وأكمل "لكل سيارة كمية محددة بحسب نوع وحجم السيارة، يتم تسليمها بشكل أسبوعي. ويجب على المستهلك أن يستلم كميته المخصصة في موعدها المحدد".

وأكد الخلف "مخصصات وقود السيارات ستكون فقط للسيارات المسجّلة لدى مكاتب المواصلات، مشيراً "هناك وضع خاص لمناطق دير الزور، حيث يوجد تأخير من قبل السائقين في تسجيل المركبات لدى المواصلات، إلا أن الدراجات النارية ستستلم مخصصاتها سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة".

(خ)

ANHA