​​​​​​​خطة أميركية لاستثمارات بمليارات الدولارات في دول المحيط الهادئ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أن إدارته تعمل مع الكونغرس على خطة لاستثمار 40 مليار دولار في البنى التحتية بالدول الجزرية في المحيط الهادئ.

وقال بايدن، خلال اجتماع مع زعماء الدول الجزرية في المحيط الهادئ، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة".

وعقد بايدن قمة أولى مع قادة الدول الجزرية قبل عام في البيت الأبيض، وكان من المقرر أن يلتقي بهم مرة أخرى في بابوا غينيا الجديدة في أيار، لكن تم إلغاء القمة عندما أجبرت أزمة سقف الديون الأميركية بايدن على قطع رحلته الآسيوية.

وتأتي قمة هذا العام، التي تستمر ثلاثة أيام، في إطار المساعي الأميركية لمنع المزيد من "التوغل الصيني" في منطقة استراتيجية، تعتبرها واشنطن منذ فترة طويلة بمثابة حديقتها الخلفية.

وقبيل القمة، أعلن بايدن اعتراف الولايات المتحدة الدبلوماسي بدولتين جزريتين في المحيط الهادئ، هما جزر كوك ونييوي. كما تعهدت الولايات المتحدة أيضاً بأموال جديدة للبنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تحسين الاتصال بالإنترنت عبر الكابلات البحرية.

وقال بايدن، إن الاعتراف بجزر كوك ونييوي كدولتين مستقلتين وذات سيادة "سيمكننا من توسيع نطاق هذه الشراكة الدائمة، في وقت نسعى لمواجهة التحديات الأكثر أهمية لحياة شعوبنا".

ولن يحضر هذه القمة، رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، الذي عمل على تعميق علاقات بلاده مع الصين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" بسبب قرار سوجافاري.

ويبدو أن واشنطن لم تحرز أي تقدم فيما يتعلق بعروض التمويل الكبير للبنية التحتية، وتوسيع المساعدات لجزر سليمان. وزار سوجافاري الصين في تموز، وأعلن عن اتفاق أمني مع بكين يعتمد على اتفاقية تم توقيعها العام الماضي.

وقال البيت الأبيض في عام 2022، إن الولايات المتحدة ستستثمر أكثر من 810 ملايين دولار في برامج موسعة لمساعدة جزر المحيط الهادئ.

قال البيت الأبيض إن واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، لن يحضر قمة جزر المحيط الهادي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين.

(م ش)