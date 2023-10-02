​​​​​​​خطفوا شبابه لعدم موافقته على سرقة جواله

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل يومي جرائم وانتهاكات اذ وقعت جريمة جديدة ضمن مناطق نفوذها، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، في حي الجورة بمدينة دير الزور، بحسب ما نقله المرصد السوري.

وافاد المرصد أنه أختطف عناصر من "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً بحي الجورة بمدينة دير الزور وأقدم العناصر وهم "سكاري"، يوم امس على رمي الشاب من الطابق الرابع وذلك بسبب مقاومة الشاب لمنعهم من سرقة هاتفه المحمول، مما أدى لمقتله.

وتشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق والمجاميع المسلحة، انتشارا واسعا لحالة الفوضى والفلتان الأمني، كسائر مناطق سيطرته في جغرافية البلاد، دون أن تحرك تلك الجهات ساكناً حيال ما يتعرض له المدنيون من الانتهاكات والجرائم.

ووثق المرصد السوري اجمالي الجرائم التي ارتكبت بحق الاهالي في دير الزور منذ مطلع العام اذ وقعت 160 جريمة قتل بشكل متعمد، راح ضحية تلك الجرائم 178 شخصا.

(س ع)