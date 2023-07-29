​​​​​​​خطف 3 مواطنين وسرقة 400 رأس غنم من قبل مرتزقة داعش

أقدمت خلايا مرتزقة داعش على خطف 3 من رعاة الأغنام وسرقة قرابة 400 رأس غنم، بالإضافة إلى حرق جرار زراعي للرعاة، من على أطراف بلدة معدان عتيق في ريف دير الزور الغربي الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة دمشق، حسب ما نقله المرصد السوري.

فيما لاذ المرتزقة بالفرار إلى جهة مجهولة، وتأتي هذه العملية في إطار نشاط مرتزقة داعش في مناطق قوات حكومة دمشق في عمق البادية السورية.

وفي 16 نيسان الفائت، قتل 4 مواطنين، وخطف 2 أثناء رعيهما للأغنام، وتم سرقة قطيع الأغنام بشكل كامل، في هجوم لمرتزقة داعش في بادية بلدة بقرص في ريف دير الزور الشرقي.

(س ع)