وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، إن "التدخل الروسي في أوكرانيا كان ضروريا"، مضيفا أن "الغرب يستعد لغزو أراضينا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم" دون أن يقدم دليلا على ادعائه.

وجاء حديث بوتين في موكب يوم النصر السنوي بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إن القوات والمتطوعين في منطقة دونباس شرق أوكرانيا يقاتلون من أجل وطنهم الأم، قائلا لهم: "إنكم تقاتلون من أجل وطنكم الأم ومستقبله". وتابع: "موت كل جندي وضابط مؤلم لنا. الدولة ستبذل قصارى جهدها لرعاية هذه العائلات".

أخبر بوتين آلاف الجنود المتجمعين أن القوات الروسية في أوكرانيا تواصل المعركة ضد النازية، لكن من المهم "القيام بكل شيء حتى لا يتكرر رعب الحرب العالمية مرة أخرى".

واختتم حديثه بصرخة حاشدة للجنود المجتمعين: "من أجل روسيا، من أجل النصر".

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تدع روسيا "تستأثر بالانتصار على النازية" عام 1945، في وقت تنظم روسيا عرضا عسكريا ضخما احتفالا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو يظهر فيها ماشيا في الجادة المركزية بالعاصمة كييف، "نحن نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى في إطار التحالف ضد هتلر" مضيفا: "انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن" في إشارة إلى التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتابع: "عدونا كان يحلم بأن يرانا نعدل عن الاحتفال بالتاسع من أيار وبالانتصار على النازيين لإعطاء فرصة لتعبير اجتثاث النازية".

وتنظم موسكو، الاثنين، عرضا عسكريا ضخما في الساحة الحمراء إحياء لذكرى الانتصار على ألمانيا النازية التي تحتفل بها روسيا في التاسع من ايار.

(م ش)