​​​​​​​خسائر تقدر بأكثر من 56 مليون دولار أُلحقت بمحطات الكهرباء جراء القصف التركي

قصف جيش الاحتلال التركي، عبر الطائرات الحربية والمسيّرة، عشرات المرافق العامة والحيوية في شمال وشرق سوريا منذ 5 تشرين الأول وحتى فجر اليوم 7 تشرين الأول، وأهم هذه المرافق؛ محطات ومراكز تزويد المنطقة بالكهرباء ومحطات تحويلها، في إقليم الجزيرة.

الحسكة

قصف الاحتلال التركي محطة السد الغربي في مدينة الحسكة، في 5 تشرين الأول، وهي المحطة التي تزود عدّة أحياء ضمن مدينة الحسكة بالتيار الكهربائي كحي الناصرة والكلاسة وعمران والشريعة والنشوة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى القرى الواقعة على طريق الحسكة ـ تل تمر وصولاً إلى ناحية جبل كزوانه. كما استهدف خط السد الشرقي الذي يزود ريف الحسكة الشمالي بالتيار الكهربائي.

قامشلو

واستهدفت الطائرات الحربية والمسيّرة التابعة للاحتلال التركي محطة تحويل الكهرباء شمالي مدينة قامشلو، يومي 5 و6 تشرين الأول، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكلٍ كامل، وعلى إثر ذلك انقطع التيار الكهرباء عن نصف مدينة قامشلو، ومزود المرافق الحيوية التالية: "صوامع المدينة، مطحنة القمح والبريد والفرن الآلي المركزي، والمشرحة، ومشفى القلب والعين، ومشفى جيان، ومشفى الأطراف الصناعية، والمشافي الخاصة، والعشرات من المؤسسات الخدمية والحيوية كمحطات الوقود ومحطات ضخ المياه التي تغذي المدينة".

عامودا

وكما قصف جيش الاحتلال في 5 تشرين الأول محطة تحويل الكهرباء في ناحية عامودا، التي تغذي كامل الناحية وخطوط القرى الثلاث التابعة لها بالتيار لكهربائي.

الدرباسية

خرجت محطة الكهرباء في الدرباسية عن الخدمة، التي تتغذى من محطة قامشلو الشمالية. وبذلك انقطع التيار الكهربائي عن الناحية والقرى التابعة لها والخط الذي يغذي محطة مياه علوك التي تزود مدينة الحسكة بالمياه.

تربه سبيه

وقصفت الطائرات التركية محطة الكهرباء في ناحية تربه سبيه، في 6 تشرين الأول، وخرجت بشكل كامل عن الخدمة تماماً، وبذلك انقطع التيار الكهربائي عن كامل ناحية تربه سبيه والبلدات والقرى التابعة لها والبالغة تعدادها 250 قرية.

المغذي الرئيس

وقصف جيش الاحتلال التركي في 6 تشرين الأول 2023 عفنتين من العنفات الـ 4 الكهربائية في منشأة السويدية الحيوية، احترقت العنفة الثانية بشكل كامل وتضررت الثالثة والرابعة أيضاً، أما الأولى فكانت خارجة عن الخدمة نتيجة قصف الدولة التركية على المنشأة في 23 تشرين الأول عام 2022.

باستهداف منشأة السويدية، خرجت محطة تزويد الكهرباء في مدينة ديرك ومنطقة كوجرات وتل كوجر وتل حميس وتل براك أيضاً عن الخدمة، وبذلك انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق إقليم الجزيرة.

وتعد منشأة الغاز في السويدية أهم المنشآت الحيوية في إقليم الجزيرة، وهي المنشأة الوحيدة التي تغذّي شمال وشرق سوريا بالغاز المنزلي، والمحطة المسؤولة عن تزويد العنفات الـ 4 ا لمخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية في إقليم الجزيرة (مقاطعتي قامشلو والحسكة).

وتولد منشأة السويدية مع محطات التزويد الأخرى 130 ميغا واط من الكهرباء لإقليم الجزيرة، إلا أن هذه الكمية انخفضت إلى 40 ميغا واط، بعد الهجوم التركي الجوي الذي استهدف المحطة في 23 تشرين الثاني 2022.

كما قصف الاحتلال التركي في 5 تشرين الأول أيضاً معمل الغاز في منشأة السويدية الحيوية، الذي تستخرج منه قرابة 13 ألف أسطوانة غاز يومياً كانت توزع على سكان شمال وشرق سوريا.

كما قصف الاحتلال التركي 4 محطات نفطية وغاز رئيسة، وهي محطة عودة، والزاربة، وسعيدة والعليان الأولى الرئيسة، بالإضافة إلى أكثر من عشرة نقاط نفطية، تقع غالبتها في ناحية تربه سبيه، حيث يستخرج منها النفط والغاز الذي يزود المنطقة.

وحسب زياد رستم الرئيس المشتركة لمكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا، فإن الأضرار الأولية التي ألحقت بمحطات التحويل الـ 4 التي قُصفت تقدر بأكثر من 6 مليون دولار، أما الأضرار التي ألحقت بمنشأة السويدية الحيوية فتقدر بأكثر من 50 مليون دولار.

تداعيات

الأضرار التي أُلحقت بهذه المنشآت أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة مليوني نسمة في إقليم الجزيرة، وعن مضخات المياه، وعن الأفران والمشافي والمستوصفات والمرافق الصحية.

(أ ب)

ANHA