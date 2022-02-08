​​​​​​​خروج دفعة جديدة من مرتزقة تركيا السوريين إلى ليبيا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج دفعة جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا، ضمت نحو 150 مرتزقاً، جلهم من مرتزقة "محمد الفاتح" المنضوي ضمن "الجيش الوطني" التابع للاحتلال التركي.

وبحسب المرصد، فإن المرتزقة الذين وصلوا الأراضي الليبية دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا انطلاقاً من مدينة عفرين المحتلة شمال غرب حلب.

وفي الرابع من شباط / فبراير الحالي، عادت دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً إلى تركيا، بعد مكوثهم في ليبيا أشهراً طويلة، وينتمي المرتزقة إلى مختلف التشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من الاحتلال.

ويأتي ذلك على الرغم من الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إلا أن تركيا تواصل عرقلة هذه الجهود.

(د ع)