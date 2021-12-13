​​​​​​​خروج الدفعة الـ 48 من السوريين القاطنين في مخيم الهول

وسيّرت اليوم، إدارة مخيم الهول التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الرحلة الــ 20 من رحلات عودة أهالي مدينة منبج وضواحيها في شمال وشرق سوريا، الراغبين بالخروج من المخيم بالتنسيق مع الإدارة المدنية في مدينة منبج وريفها.

ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020، بناء على الاجتماع الذي عقدته مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، في الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 الماضي.

وبحسب مراسلنا من المخيم فإن الدفعة التي خرجت اليوم من المخيم توجهت صوب مدينة منبج شمال وشرق سوريا، بموكب من سيارات النقل والشاحنات، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وبعد تدقيق الثبوتيات، ضمت 200 شخص من أطفال ونساء، ضمن 50 أسرة، من أهالي مدينة منبج وريفها.

ونقلاً عن مسؤولين في المخيم، أكد مراسلنا أن عدد الدفعات التي خرجت من المخيم وصلت إلى 48 دفعة من دفعات أهالي شمال وشرق سوريا، الراغبين بالخروج من المخيم.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال وشرق سوريا، والأخطر في العالم؛ لضمه أسر مرتزقة داعش.

(ع م/أم)

ANHA