​​​​​​​خمس وفيات و٥٤ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من الطبقة ورجل من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٥٤ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٨ ذكور و ٢٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١١ حالة في الحسكة

٨ حالات في قامشلو

١٠ حالات في ديرك

١٨ حالة في الرقة

٤ حالات في الطبقة

ثلاث حالات في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنهم لم يسجلوا أي حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨٢٤٧ حالة منها ٧٤٩ حالة وفاة و ١٨٤١ حالة شفاء.

(ل)

ANHA