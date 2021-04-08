​​​​​​​خمس وفيات و٢٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنّ حالات الوفاة هي لامرأة ورجلين من قامشلو ورجل من الحسكة وامرأة من كوباني.

وأكّد مصطفى أنّهم سجلوا ٢٠٠ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٢١ ذكور و ٧٩ إناث، وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٧ حالة

قامشلو٦٢ حالة

ديرك ٣٩ حالة

الدرباسية ٦ حالات

الرقة ١٧ حالة

الطبقة ٢٦ حالة

كوباني ٨ حالات

منبج ٥ حالات

وأضاف مصطفى أنّهم سجلوا 9 حالات شفاء جديدة.

يُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٥٣٣ حالة، منها ٤١٠ حالة وفاة، و١٣٥١ حالة شفاء.