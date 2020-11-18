​​​​​​​خمس وفيات و ١٩٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من ديرك ورجل من الحسكة ورابع من الدرباسية وامرأة من الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١١٥ ذكور و ٧٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٢٥ حالة في الحسكة

١٤ حالة في ديرك

١٧ حالة في قامشلو

٨ حالات في عامودا

٧ حالات في كركي لكى

حالتان في تل تمر

حالة واحدة في الدرباسية

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في مخيم الهول

٤٠ حالة في الطبقة

٢٢ حالة في الرقة

٢٥ حالة في كوباني

١٨ حالة في منبج

٥ حالات في دير الزور

٤ حالات في الشهباء

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٤٢٠ حالة منها ١٦٨ حالة وفاة و ٩٠٥ حالات شفاء.

ANHA