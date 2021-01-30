​​​​​​​خليل عثمان: مسعى الاحتلال التركي هو محاصرة شمال وشرق سوريا

وتجمّع صباح اليوم السبت، المئات من أهالي ناحية تل تمر وريفها أمام مجلس عوائل الشهداء للخروج في تظاهرة منددة بالتهديدات التركية على مدينة ديرك وقضاء شنكال، طالبوا فيها بتوحيد الصف الكردي.

التظاهرة بدأت من أمام مجلس عوائل الشهداء، وسط رفع الحضور لافتة كبيرة كتب عليها: "بمقاومتنا ونضالنا نوحد الصف الكردي وندحر الاحتلال التركي".

كما رفع المشاركون في التظاهرة التي دعا إليها مجلس الناحية، أعلام الأحزاب السياسية وقوات سوريا الديمقراطية وشعار مجلس عوائل الشهداء.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة للمدينة، وفور وصولها إلى شارع فلسطين تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، وقف الجميع خلالها دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل خليل عثمان عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

قال عثمان في بداية حديثه: "الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل النيل من مكتسبات شعوب المنطقة، وتهديداتها الأخيرة وتصريحات رئيسها تؤكد ذلك".

وأضاف: "يجب على شعوب المنطقة بكافة مكوناتها وطوائفها الوقوف أمام التهديدات التي تطال المنطقة، وعدم السماح للدول المهيمنة بالوصول إلى أهدافهم على حساب تضحيات أبنائنا في المنطقة".

ونوه عثمان إلى أن "الاحتلال التركي من خلال هجماته يسعى إلى محاصرة شمال وشرق سوريا، لهذا يهدد المنطقة وعلى رأسها منطقتي ديرك وشنكال".

وقال عثمان في نهاية كلمته: "يجب علينا الاعتماد على أنفسنا ومساندة القوات العسكرية لردع أي هجوم محتمل على المنطقة".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تدعو إلى المقاومة وتندد بجرائم الاحتلال التركي.

(د أ/هـ ن)

ANHA