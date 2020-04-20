​​​​​​​خلية الأزمة في إقليم الفرات تسهل حركة المزارعين خلال فترة الحظر

وتتخذ مناطق شمال وشرق سوريا تدابير عدة مع تفشي الفيروس في دول مجاورة ولا سيما تركيا، بالتزامن مع عمليات تعقيم وتنظيف شملت جميع المدن والبلدات، بينما فرضت الإدارة الذاتية حظراً للتجوال وإغلاق جميع المعابر الحدودية في إطار الجهود المبذولة ضد فيروس كورونا.

وأصدرت خلية الأزمة في إقليم الفرات جملة قرارات مع اقتراب دخول الحظر شهره الثاني وجاء في نص البيان :

"تتقدم خلية الأزمة في إقليم الفرات بخالص الشكر للمواطنين القاطنين في الإقليم؛ لتحليهم بروح المسؤولية والالتزام بقرار الحظر الذي صدرَ عن خلية الأزمة بتاريخ 23/3/2020 متمنيين لهم دوام الصحة والعافية، راجين دوام الالتزام بالحجر الذاتي والحفاظ على مسافة الأمان الاجتماعي فيما يخص الوضع الحالي، إننا نتوجه بالشكر العميق للقطاعات العاملة التي لا تدخر جهداً من أجل تطبيق قرار الحظر ومخرجاته (هيئة الداخلية عناصر قوى الأمن الداخلي)- الكادر الطبي والعاملين في (هيئة الصحة هيئة الإدارة المحلية والبيئة/العاملين في قطاع النظافة- الإداريين)-(هيئة الطاقة : العاملين في مديرية الكهرباء- عمال وإداريين).

مع تأكيدنا أننا على دراية تامة بما يعانيه المواطنين من ظروف نفسية واقتصادية واجتماعية في الحظر، ونحن في الإدارة جادون في إيجاد الحلول لكل المشاكل التي قد تنتج عن الحظر حسب الإمكانات المتاحة.

وفي إطار متابعة خلية الأزمة لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، نود أن نؤكد أنه لم يتم إثبات أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم الفرات حتى تاريخه، ونظرا للانتشار الواسع للفيروس في المناطق المحيطة بشمال وشرق سوريا وحرصاً منا على سلامة المواطنين القاطنين في مناطق شمال وشرق سوريا وبناء على توجيهات خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا فقد تقرر ما يلي:

استمرار العمل بقرار الحظر الصادر بتاريخ 23/3/2020.

السماح للمحلات الصناعية التي تقوم بصيانة الآليات الزراعية (الحصادات- جرارات ...)، بالعمل بدوام كامل مع تسهيل مرور أصحاب الآليات الزراعية التي تقوم بالصيانة.

السماح لمحلات الصرافة وشركات تحويل الأموال بمزاولة العمل يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

يمنع الخروج والدخول من وإلى إقليم الجزيرة إلا لصهاريج البترول وشاحنات نقل الغاز، ويستثنى من ذلك الحالات الصحية الخاصة.

بتكاتفنا نجتاز المحن.



(ز س/ج)

