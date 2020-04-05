​​​​​​​خلية الأزمة في إقليم عفرين تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا

خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته خلية الأزمة في مقاطعة الشهباء أمس 4 نيسان/أبريل بحضور كل من ممثلي بلدية الشعب وهيئة الصحة وإدارة مجلس مقاطعتي عفرين والشهباء والإدارة الذاتية تم اتخاذ عدة قرارات بشأن حظر التجوال لمواجهة وباء كورونا.

وفي هذا السياق أجرت مراسلة وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو لمعرفة أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع حيث قال: "عقدنا الاجتماع الرابع لخلية الأزمة يوم أمس وتم اتخاذ بعض القرارات لحل المشكلات التي يعاني منها الأهالي داخل مناطقنا في ظل الحظر بحسب الإمكانيات التي نستطيع تقديمها لحماية شعبنا من الإصابة بفيروس كورونا".

وذكر نعسو أهم تلك القرارات قائلاً :"القرار الأول الذي تم اتخاذه في اجتماع خلية الأزمة يتعلق بحالات الوفاة من أهالي المقاطعة الذين يتوفون خارجها، حيث تقرر دفن جثامينهم خارج المقاطعة عند المعابر، لضمان عدم دخول أية إصابة إلى المقاطعة وفي حال الاضطرار سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لنقل الجثمان إلى الداخل ودفنه بطرق وقائية وسليمة".

أما عن القرار الثاني في الاجتماع فقال :"كان يسمح فقط بفتح المحلات الخاصة بالمواد الغذائية كمحال الخضروات والبقاليات، أما خلال الاجتماع فتم الإقرار بفتح محلات اللحوم والفروج إلى جانب تلك المحلات من الصباح لغاية الساعة 6عصراً بدلاً من الصباح حتى الساعة 4 عصراً".

وبخصوص حركة السيارات في المقاطعة أردف نعسو: "يتم السماح فقط للسيارات التي تعمل لخدمة الأهالي والحالات الضرورية، كسيارات تجارة الخضروات هؤلاء يسمح لهم بالتوزيع يومياً، أما سيارات المواد الغذائية الأخرى فيسمح لهم بالتجوال والتوزيع في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وأصحاب شبكات توزيع الانترنت يسمح لهم فقط بيوم الأحد من كل أسبوع لصيانة شبكاتهم".

وقال محمد نعسو عن تمديد أيام حظر التجوال والذي كان من المقرر انتهاؤه في 5 نيسان/أبريل الجاري:" وخلال الاجتماع أقر تمديده لغاية 15نيسان/أبريل لأن الخطر مازال محدقاً بالمنطقة، وهذه المدة قابلة للتمديد أيضاً في حال احتاج الأمر ذلك".

وفي ختام حديثه طالب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو الأهالي بمواصلة التزام منازلهم والاهتمام بالتعقيم ونظافة أماكنهم والابتعاد عن التجمعات.

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ANHA