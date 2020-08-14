​​​​​​​خلية الأزمة في إقليم عفرين ترفع العزل الصحي عن ناحية أحرص

سجلت ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 45 عاماً، بعد اصابته بفيروس كورونا، ونتيجة لاختلاط المتوفي مع عامة الناس، فرض خلية الأزمة في إقليم عفرين حظر للتجوال ووضعت الناحية ضمن العزل الصحي مدة 14 يوماً.

وبحسب خلية الأزمة فأن العزل الصحي رفع عن الناحية بعد التأكد من خلو الناحية من إصابات بالفيروس، فيما أشارت إنه ما تزال حركة المارة معلقة ويمنع التنقل بين النواحي كتدبير احترازي ووقائي من انتشار الفيروس.

ويذكر إن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد اعلنت حتى الان عن تسجيل 171 حالة إصابة بفيروس كورونا في عموم المنطقة، إضافة لتسجيل 8 حالات وفاة ووصل حالات الشفاء إلى حدود الـ10 حالات.

(م ح/سـ)

ANHA