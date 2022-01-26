​​​​​​​خلية الأزمة في الحسكة تؤمّن المستلزمات الأساسية للنازحين

شهدت مدينة الحسكة، منذ الخميس الماضي اشتباكات قوية بين قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وخلايا مرتزقة داعش، وحظر تجوّل كلّي وانتشار أمني مكثف، بعد أن هاجمت خلايا المرتزقة سجن الصناعة في حي غويران بالجهة الجنوبية للمدينة، والذي يحتجز أكثر من 5000 معتقل من المرتزقة.

تسبب انتشار خلايا داعش المهاجمة في حيي "غويران، والزهور"، بعد إحباط هجومها على السجن، بنزوح المئات من أهالي الحيين إلى الأحياء الأخرى في المدينة.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، قال "مع بداية استهداف سجن الصناعة من قبل مرتزقة داعش، أعلن مجلس المقاطعة حالة الطوارئ، بعد اجتماع لخلية الأزمة من أجل تدارك ما تشهده المدينة".

وكلفت خلية الأزمة بدورها مجلس الحسكة عبر لجانها باستقبال النازحين من المناطق التي تشهد توتراً أمنياً ونزوحاً، والتي قامت بدورها بتوفير مراكز إيواء ضمن صالات أفراح في المدينة، حسب خبات سليمان.

قال سليمان: "تم تأمين النازحين ضمن مراكز، وقُدِّمت لهم كافة الخدمات الأساسية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة الذاتية وبعض أصحاب المبادرات الإنسانية".

وأشار إلى أن المجالس والكومينات ضمن المدينة تعمل على تأمين المستلزمات الضرورية للأهالي من مياه وخبز بالإضافة إلى تسهيل وصول مادة المحروقات إلى المولدات الخاصة بتوليد التيار الكهربائي.

يعمل مجلس مقاطعة الحسكة عبر مؤسساته المعنية على إيصال مادة الطحين إلى الأفران الموجودة ضمن المدينة والنواحي المرتبطة بها، لتوفير مادة الخبز في ظل ما تشهده المقاطعة من إغلاق عام.

كما ينسق المجلس مع قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات الحماية المجتمعية عبر الكومينات للقيام بحراسة الأحياء ليلاً وحمايتها، وتأمين وصول الحالات المرضية والإسعافية إلى المشافي، حسب ما أكده الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة.

(أم)

ANHA