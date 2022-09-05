​​​​​​​خلفاً لجونسون.. ليز تراس رئيسة للحكومة البريطانية

ونالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على 57 في المئة من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

على إثر ذلك، هنأت ليز تراس أعضاء حزب المحافظين على انتخابها، وطرحت معالم سياستها التي ستعمل على "تخفيض الضرائب والالتزام بمبادئ المحافظين" التي صوت عليها الناخبون قبل عامين.

كما وعدت "بإيجاد حل لأزمة الطاقة والعمل على تخفيض أسعار فواتير الكهرباء وارتفاع الأسعار، والحفاظ على القطاع الصحي المجاني".

ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وستسافر غداً الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.

(د ع)