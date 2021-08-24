​​​​​​​خلايا نائمة تختطف طفلتين في مخيم الهول

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا، أمس الاثنين، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه تفاصيل الحادثة.

وقال البيان: "تقوم المجموعات الإرهابيَّة والخلايا النائمة في مخيم الهول بارتداء ثياب مشابهة للّباس العسكري لقواتنا وتعمل على تشليح ساكني المخيم وسرقة أموالهم والنصب عليهم بحجة أنهم تابعون لقواتنا في المخيم، كما تعمل هذه المجموعات على زعزعة الاستقرار ونشر الفتنة، بالإضافة إلى عمليات الخطف بحق أطفال المخيم، حيث كانت آخرها خطف طفلتين من المخيم وهما “رقية محمد محمد” البالغة من العمر (٤ أعوام)، والطفلة “سمر محمد محمد” البالغة من العمر (٣ أعوام)، وهما يتيمتان ليس لديهما أب ولا أم".

وبيّنت قوى الأمن الداخلي أنَّ "قواتنا بعيدة كل البعد عن أعمال هذه المجموعات التي لطالما عملت على تشويه سمعة قواتنا وتخريب عملها الذي يهدف إلى إحلال الأمن والأمان في عموم مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكدت على قيامها بـ "رصد وتحري تحركات هذه الخلايا الإرهابيَّة، وسيتم إلقاء القبض عليهم في القريب العاجل ليتم تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء أفعالهم الشنيعة".

(س ر)

ANHA