أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس (8 أيلول)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه أيضاً حصيلة اليوم 14 من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن".

جاء في نص البيان:

"بعد الحصول على معلومات تؤكد محاولة بعض عناصر داعش في مخيم الهول للهرب، قامت قواتنا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة بعملية خاصة، في الفيز (القطاع) الخامس لمخيم الهول الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة البارحة.

خلال العملية الخاصة تعرضت قواتنا للهجوم من قبل عناصر الخلايا، حيث تم الرد على الهجوم الذي نتج عنه مقتل عنصر لخلايا داعش كان يرتدي زي امرأة، ويحاول الهروب خارج المخيم، كما تم إلقاء القبض على 6 عناصر لخلايا داعش بينهم امرأتان، وضبطت قواتنا بحوزتهم سلاحان من نوع AK-47 وحزام ناسف.

إن حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية تدخل يومها الخامس عشر وهي مستمرة حتى تحقيق النتائج التي تحقق استقراراً وسلاماً لقاطني المخيم.

حصيلة اليوم الرابع عشر لحملة الإنسانية والأمن ضمن مرحلتها الثانية:

اعتقال 8 عناصر لمرتزقة داعش وضبط 3 أسلحة من نوع AK-47 و10 مخازن، قاذف RPG -7 وحشوات خاصة به، حزام ناسف عدد 2.

إضافةً لـ 12 قنبلة يدوية و25 طلقة مسدس، ومخازن مسدسات، وكواتم صوت، والعديد من الهواتف والحواسب النقالة".

(س ر)