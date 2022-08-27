​​​​​​​خلايا داعش تضرم النار في خيمتين بمخيم الهول وإصابة طفلة بحروق

لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوى الأمن الداخلي عملياتها ضمن المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" ضمن مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة.

بعد إنهاء القوى جزء من عمليات التفتيش والتمشيط والبحث عن خلايا مرتزقة داعش في القطاع الأول، ردت الأخيرة بإضرام النيران في خيمتين للنازحين في القطاع الأول.

وتدخلت إطفاء قوى الأمن الداخلي على الفور وسيطرت على الحريق الذي نشب في الخيمتين وأسفر عن إصابة طفلة تم نقلها من قبل الهلال الأحمر الكردي إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج.

وُصِفَ وضع الطفلة بالحرج، وهي بحاجة إلى عملية في أسرع وقت بحسب والدتها (ر ا).

وفي التفاصيل، قالت النازحة (ر ا) والدة الطفلة في بداية الأمر قدم أحدهم إلى الخيمة وأضرم النار فيها، وأضاف: "احترقت خيمتنا في الساعة الـ 3 بعد منتصف الليل، وأصيبت طفلتي زينب البالغة من العمر (5 سنوات) بحروق شديدة تم نقلها إلى مشافي الحسكة، كما طالت النيران خيمة جارتي".

وأوضحت "ليس لدينا عداوة مع أي أحد، لقد قاموا بقتل عمتي هنا، وما ذنب طفلتي ليحرقوها، هي الآن بين الحياة والموت، وبحاجة إلى عملية لا نستطيع سداد علاجها لأن مالنا احترق داخل الخيمة".

من جانبها بيّنت النازحة (ج ز) التي احترقت خيمتها هي الأخرى، أن "النيران اندلعت في خيمة جارتي ثم انتقلت إلى خيمتنا أيضاً، لا ندري كيف تم حرق الخيمة، لم نستطع إخراج أي شيء غير الأطفال"، مضيفة "كنا نائمين عند حصول الحريق".

يشار إلى أن في المرحلة الأولى التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي من حملة "الإنسانية والأمن" في 28 آذار 2021، قد حصلت أمور مشابهة لهذه الحادثة، كذلك قيام خلايا مرتزقة داعش بتحريض قاطني المخيم لإعاقة تقدم سير مجريات الحملة.

(أس/ ج ب/ف)

ANHA