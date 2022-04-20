​​​​​​​خلال يومين.. مقتل 10 أشخاص في 13 استهداف في درعا

يتواصل الفلتان الأمني في عموم مدينة درعا التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق، على الرغم من إجراء ما تسمى “التسويات والمصالحات” وسحب السلاح، بينما لا يزال السلاح في أيدي الكثير، بالإضافة إلى الفصائل المحلية التي تعمل لصالح الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق وأولئك الذين يخدمون أجندات إيرانية وروسية.

وفي سياق ذلك، جرت 5 استهدافات وعمليات قتل خلال ساعات النهار من يوم أمس الثلاثاء، تضاف إلى ما شهدته الساعات الـ 26 التي سبقت يوم الثلاثاء، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، أحصى المرصد السوري، 13 استهدافاً وعملية شهدتها المدينة خلال أقل من 48 ساعة الفائتة، حيث تسببت تلك العمليات بمقتل 10 أشخاص هم 3 من المدنيين و7 من العسكريين والمتعاونين مع قوات حكومة دمشق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 155 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 127 شخصاً، هم: 67 من المدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، و46 من العسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و7 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى “تسويات” ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق لدى داعش، و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)