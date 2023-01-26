​​​​​​​خلال يومٍ واحدٍ فقط.. جيش الاحتلال التركي يشنّ 15 هجوماً بالأسلحة المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس، بياناً كتابيّاً كشف فيه شنّ جيش الاحتلال التركي 14 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة وهجوماً بالقنابل المحظورة على تحصينات الكريلا بالإضافة إلى قصفها بالمروحيات الحربيّة والأسلحة الثقيلة، كما كشف أنّ عمليات الكريلا قد أسفرت عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

وجاء نصّ البيان كالتالي:

"أسفرت العمليات التي نفّذتها قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي. فيما قصف جيش الاحتلال التركي تحصينات الكريلا بالقنابل المحظورة مرّة والأسلحة الكيماويّة 14 مرّة وبالطائرات الحربيّة 11 مرّة، والمروحيات الحربيّة 4 مرّات وقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وتفاصيل عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

في الـ 25 من كانون الثاني الجاري وفي الساعة 10:30 استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جنود جيش الاحتلال التركي الموجودين في محيط منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 18:00 من اليوم ذاته، نفّذت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة عملية قنصٍ استهدفت فيها جنود جيش الاحتلال التركي الموجودين في محيط منطقة جمجو، ما أسفر عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

في سياق حملة الشهيد سافاش ماراش الثوريّة في معركة الخابور:

في الـ 25 من كانون الثاني الجاري وفي الساعة 09:00، استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة عبر عمليّة منسّقة جنود جيش الاحتلال التركي الموجودين في منطقة مقاومة كري FM بالأسلحة الثقيلة عبر محورين.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة:

في الـ 25 من كانون الثاني الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في محيط منطقة جمجو في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالقنابل المحظورة مرّة وبالأسلحة الكيماويّة 14 مرّة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالمروحيات والطائرات الحربيّة والأسلحة الثقيلة:

في الـ 23، 24 والـ 25 من كانون الثاني الجاري، حاول جيش الاحتلال التركي هدم تحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية سيدا في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالجرافات.

وفي الـ 25 من الشهر ذاته، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في منطقة مقاومة كري جودي ومحيط قرية سيدا في ناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالطائرات الحربيّة 11 مرّة.

وفي اليوم ذاته، قُصفت منطقة مقاومة كورو جحرو بالمروحيات الحربيّة 4 مرّات.

وفي الـ 24 والـ 25 من الشهر ذاته، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في مناطق مقاومة كري جودي، كري FM، كري آمديه ومنطقة جمجو في ناحية شيلادزي بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

(ر)