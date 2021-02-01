​​​​​​​خلال تظاهرة.. قوات حماية المجتمع يؤكدون على الدفاع عن مكتسبات الثورة

وتجمّع الآلاف من أهالي مدينة ديريك أمام مدخل المدينة الغربي لاستقبال وفود قوات حماية المجتمع القادمة من مدن ومناطق مقاطعة قامشلو (عامودا، وقامشلو، وتربة سبي، وجل آغا، ورميلان، وكركي لكي، وديريك).

وبعد وصول وفود قوات حماية المجتمع، انطلقت التظاهرة سيرًا على الأقدام من مدخل المدينة باتجاه الأحياء لمسافة 3 كيلومترات.

وجالت التظاهرة الشارع العام وصولًا إلى ساحة كراج المدينة المركزي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجون الفاشية التركية، وشعارات تستنكر تهديدات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، كما رفع المتظاهرون صور القائد أوجلان وأعلام قوات حماية المجتمع.

وفي ساحة الكراج المركزي في مدينة ديريك تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، حيث ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس منطقة ديريك وعضوة قوات حماية المجتمع، زلفة بدرو، كلمة أشادت فيها بنضال ومقاومة قوات حماية المجتمع، ضد التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة ديريك".

زلفة نوهت في كلمتها إلى أن صمت الحكومة العراقية وكذلك حكومة إقليم جنوب كردستان حيال المخططات التركية الاحتلالية، دلالة على مشاركة كل الأطراف مع الاحتلال التركي، ودعت هذه الأطراف إلى تحديد موقفها من التهديدات التركية ضد شنكال وديريك.

كما استنكرت زلفة بدرو العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بتوضيح موقفها "حيال العزلة المفروضة على القائد والضغط على الحكومة التركية للسماح للقائد بلقاء محاميه وذويه".

وفي نهاية حديثها قالت زلفة بدرو إن مكونات شمال وشرق سوريا "ستدافع عن قيم ثورتها وستحافظ على المكتسبات التي حققتها شعوب المنطقة بفضل دماء الشهداء وتضحيات المكونات في شمال وشرق سوريا".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(ع ع/ك)

ANHA