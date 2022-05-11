​​​​​​​خلال تظاهرة في الرقة جرحى الحرب وأهالي الرقة يؤكدون دعمهم لقوات الكريلا ويشيدون بمقاومتهم

وشارك في التظاهرة المئات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة، وأعضاء دار جرحى الحرب في الرقة الطبقة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الإطفائية وسط مدينة الرقة حاملين بأيديهم أعلام لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء مرددين شعارات ترفض الاحتلال التركي وهتافات أ "تعيش مقاومة الكريلا، تسقط خيانة البرزاني، الحرية للقائد عبدالله أوجلان".

وانطلقت التظاهرة صوب دوار البانوراما بالطرف الغربي لمدينة الرقة، ولدى الوصول وقف المتظاهرون دقيقة صمت أشاد بعدها قائد المجلس العسكري في مدينة الرقة فيصل السالم بدور الشهداء وبدور مقاتلي الكريلا على الجبهات على ما يبذلونه لحماية أهالي المنطقة".

وأوضح فيصل السالم "عندما دخلت داعش على أراضينا إين كانت قوات الكاظمي، وعندما تم سبي النساء الإيزيديات وتهجيرهم وترحيلهم إين كان البرزاني، هذه ليست سوى مؤامرة جديدة لضرب مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية الذي لا يتناسب مع هذه الانظمة الشوفينية والأنظمة الرأس مالية".

وأكد السالم "نحن قدمنا من بيتنا شهداء وسنقدم أنفسنا في كل معركة تتطلب منا الحفاظ على مكتسبات شهدائنا ومشروعنا، وسنكون الجنود الأوفياء لشهدائنا ولجرحانا".

أختتم فيصل السالم حديثه بالقول "نقول لجرحانا جراحكم وسمناها على صدورنا ونعاهد شهدائنا وشعبنا مجددًا بأن نكون العين الساهرة وأن نكون مستعدين للدفاع عن مكتسباتنا في أي ظرف يتطلب منا وأن نكون ضد هذه المؤامرات وسنستمد قوتنا كقوات عسكرية من إرادة شعبنا ومن عوائل شهدائنا".

وباسم شيوخ ووجهاء العشائر أدان وجيه عشيرة البريج في الرقة حسين البرجس المؤامرة الدولية التي تحاك ضد شعوب المنطقة بشكل عام وأشاد بدور القوات العسكرية التي تعمل على أمن وأمان المنطقة".

حثالة الفرات

وأضاف حسين البرجس "يتهمون قواتنا العسكرية قوات سوريا الديمقراطية بالإرهابية فنحن لسنا إرهابيين نحن من حارب الإرهاب وحاربنا داعش وقضينا عليها في مناطق شمال وشرق سوريا والآن هم في الأراضي التركية حاملين الرايات السوداء ويدعون أنهم درع الفرات إنما هم حثالة الفرات".

واختتم حسين البرجس حديثه بالقول نحن درع الفرات لأننا نحن من نحمي الفرات ومناطق الفرات ونحن من حررنا الفرات ودرع الفرات هم شهدائنا وعوائل شهدائنا".

واختتمت التظاهرة بشعارات تشيد بالمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في الجبال وبدور قوات سوريا الديمقراطية بحماية شعوب المنطقة".

(أ ع/خ)

ANHA