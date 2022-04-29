​​​​​​​خلال تظاهرة.. الشبيبة الثورية في قامشلو تؤكد مواصلة دعمها لمقاومة الكريلا

ضمن سلسلة المظاهرات التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية في أحياء مدينة قامشلو ضد هجمات الإبادة للاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، خرج اليوم العشرات من أعضاء الشبيبة في حي الهلالية بالمدينة في مظاهرة تحت شعار "تحيا مقاومة الكريلا".

وردد المتظاهرون هتافات "تحيا مقاومة الكريلا", "الموت للخيانة"، إلى جانب رفع أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حزب العمال الكردستاني، وصور القائد عبدالله أوجلان.

ولدى وصول التظاهرة التي انطلقت من بداية حي الهلالية، إلى جانب جامعة روج آفا، وقف المتظاهرون دقيقة صمت اجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، هوكر علي، والذي ندد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وتعاون الديمقراطي الكردستاني مع المحتل، وقال: "يشن الاحتلال التركي هجمات موسعة على أراضي باشور كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني ومرتزقة روج اللذين باعوا كردستان للعدو". مضيفاً: "خيانة الديمقراطي الكردستاني تمتد بجذورها عبر التاريخ، ولكننا نؤكد بأن هذه المرة ستتحول جبال كردستان إلى مقبرة لكل محتل وخائن".

علي أشاد بمقاومة مقاتلات ومقاتلي الكريلا، قائلاً: "الكريلا تدافع وتحمي جميع شعوب كردستان ضد هجمات الإبادة".

(كروب/ل)

ANHA