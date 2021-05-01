​​​​​​​خلال تظاهرات: لنجعل من 1 أيار محطة كفاحية ونضالية

ويصادف، اليوم، الأول من أيار "عيد العمال العالمي" الذي يحتفل به عدد كبير من الدول إحياءً لجهود العاملين والعاملات، وعليه شهدت مدن إقليم الجزيرة والرقة تظاهرات، اختتمت جميعها ببيان أصدره اتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا.

ورفع المتظاهرون في جميع التظاهرات، صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وأعلام اتحاد الكادحين، ولافتات كتب عليها: "بروح متينا وزاب نبارك 1 أيار" بمشاركة المئات من الأهالي وأبناء المنطقة.

قامشلو

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار الشرق الواقع شرق مدينة قامشلو، واتجهت صوب دوار سوني، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الكريلا في زاب وآفا شين ومتينا".

وتحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، وفيه ألقيت كلمة من قبل الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي عايد عبدو، الذي بارك يوم العمال العالمي على جميع عمال العالم، ودعا إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة قائلًا: "على جميع المكونات أن تكون يدًا واحدة لإفشال المخططات التي تحاك ضد شعبنا".

ولفت عبدو إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، قائلًا: "نحن على ثقة بأن قوات الكريلا ستنتصر في زاب وآفا شين، كما انتصرت في غاري".

عامودا

وانطلقت التظاهرة في ناحية عامودا من أمام ساحة الشهيد جهاد باتجاه ساحة المرأة الحرة لتنتهي بتجمّع جماهيري وقراءة بيان اتحاد الكادحين.

تربه سبيه

وتجمّعت مكونات ناحية تربه سبيه أمام مركز قوات حماية المجتمع غرب الناحية، رافعين شارات النصر ليكملوا تظاهرتهم حتى المدخل الغربي للناحية.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين خولة عباس بيان الاتحاد.

ديرك

وانطلقت التظاهرة في ديرك من ساحة آزادي وجابت شوارع المدينة وسوقها، وتوقفت بالقرب من مركز مؤتمر ستار وسط السوق لتتحول إلى تجمّع جماهيري، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس منطقة ديرك محمد عبد الرحيم كلمة بارك فيها يوم 1 أيار على جميع العمال والكادحين، متمنيًا أن يصبح هذا اليوم يوم السلام للشعوب التواقة للحرية والمطالبة بحقوقها".

واستنكر عبد الرحيم القصف الوحشي لتركيا على مناطق الدفاع المشروع مؤكدًا أن قصف مناطق الدفاع المشروع وأحداث حي طي في قامشلو وتحركات الحكومة العراقية في شنكال مرتبطة ببعضها البعض، لأن أعداء الشعب الكردي يجتمعون في غرف مظلمة للتخطيط والتآمر على الشعب الكردي وحقوقه ومكتسباته".

كركي كي

وبدأت التظاهرة من أمام ساحة الشهيد خبات ديرك في ناحية كركي لكي، وتوجه المتظاهرون نحو خيمة حركة الشبيبة الثورية التي نُصبت اليوم للإعلان عن نفير العام بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وبعد وصول المتظاهرين إلى الخيمة تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في ناحية كركي لكي بيان الاتحاد إلى الرأي العام.

تل تمر

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، لتجوب الشارع الرئيس للمدينة وتتحول إلى تجمع جماهيري أمام مؤسسة الاقتصاد ضمن الناحية.

ثم وقف المتظاهرون دقيقة صمت، وألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تل تمر، عدنان كالو، كلمة هنأ فيها الأول من أيار، مستنكرًا هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

منوهًا إلى أنه "على شعبنا أن يعلم أن الاحتلال التركي لا يستهدف جبال كردستان ومناطق الدفاع المشروع فقط، إنما يحارب الشعب الكردي أينما وجد".

الدرباسية

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان، من أمام دوار المرأة الحرة في مركز ناحية الدرباسية، لتجوب الشارع الرئيس في الناحية، وتتوقف أمام مركز اتحاد العمال.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا لأروح الشهداء، ثم تحدث باسم أهالي ناحيتي الدرباسية وزكان، حميد معيش، الذي بارك اليوم العالمي للعمال على جميع العمال في روج آفا والعالم أجمع.

واستنكر معيش الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وقال: "جميع هجمات دولة الاحتلال التركي على زاب وآفا شين ومتينا سيكون مصيرها الهزيمة كون مقاتلين الكريلا أصحاب فكر وفلسفة وإيديولوجيا".

وربط معيش بين هجمات مرتزقة الدفاع الوطني على قوى الأمن الداخلي في قامشلو وهجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع "مديا"، وقال: "إن الهجمات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا وجبال كردستان محركها تركيا التي تهدف إلى خلق فتنة واقتتال أخوي".

ولفت حميد معيش إلى أن تركيا تحاول تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج بشن هجمات على الكرد وشعوب المنطقة، وتمثل ذلك في قطع مياه علوك ونهر الفرات وشن هجمات على الكريلا في جبال كردستان.

وعلى صعيد متصل، قرأ الرئيس المشترك للجنة اتحاد الكادحين في الدرباسية بيان الاتحاد، الذي هنأ جميع الكادحين في أنحاء لعالم بهذه المناسبة، وقال: "إن الطبقة العاملة هي عماد الوطن ودعامة أساسية للنهوض بالمجتمعات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر لكافة الشعوب، لذلك جاء الأول من أيار يومًا عالميًّا تكريمًا لجهودهم وكدحهم في العمل المستمر دون كلل أو ملل".

وأدان الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الفاشية التركية وممارستها الوحشية على القائد عبد الله أوجلان، وأضاف: "من هنا نرى أن حجز حرية القائد هو حجز حرية الطبقة الكادحة في جميع أنحاء العالم".

واختتم البيان بالقول: "لنجعل من الأول من أيار محطة كفاحية نضالية ضد هيمنة الحداثة الرأسمالية والمال العالمي والمتوحش واستمرار النضال ضد الظلم والاضطهاد واستغلال الإنسان والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتأثر الشعوب المضطهدة في العيش بحياة حرة وكريمة".

الرقة

وتجمّع المئات من العمال والأهالي وأعضاء المؤسسات، في ساحة الإطفائية وسط مدينة الرقة لتنطلق في شارع الانطلاق باتجاه نهر الفرات، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء.

ثم ألقيت كلمة باسم اتحاد العمال من قبل الرئيس المشترك للاتحاد، ظاهر العبد، الذي قال: "إننا اليوم نحتفل بعيد العمال ونبارك لكل عمال العالم عيدهم، مبينًا "كل فرد فينا عامل يكافح من أجل بناء بيته ووطنه، ويجب علينا جميعًا نعمل من أجل هذا الوطن".

كما ألقيت كلمة باسم مجالس الشعب في الرقة من قبل العضو جمعة الجاسم، الذي هنأ جميع العمال بالأول من أيار، وأشار إلى محاولات دولة الاحتلال التركي في استخدام حرب المياه، وقطع مياه الفرات بهدف إرضاخ المنطقة.

وحذر من كارثة إنسانية حقيقية، جراء خفض منسوب مياه الفرات مع استمرار تركيا في خفض الكمية المخصصة لسوريا والعراق.

ومن جانبه أوضح عضو لجنة حرية القائد، فيصل البيرم، أن أهمية العامل الذي يبني الوطن بسواعده لا تقل أهمية عن المقاتلين على الجبهات.

(م ح)

ANHA