​​​​​​​خلال تجمّع.. أهالي قرى آليا يساندون مقاومة الكريلا في مناطق الدّفاع المشروع

وتتعرّض مناطق الدفاع المشروع منذ الـ ٢٣من نيسان المنصرم للهجمات من قبل جيش الاحتلال التركي بهدف احتلالها والقضاء على قوات الكريلا.

ومن أجل دعم ومساندة قوات الكريلا، تجمّع اليوم، العشرات من أهالي قرى آليا التابعة لناحية كركي لكي تحت خيمة في قرية دوكركا.

التجمّع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ تحدّثت أرجين آمد عضوة مجلس الشّعب في ناحية كركي لكي عن المقاومة التاريخية التي تبديها قوّات الكريلا في وجه الاحتلال التركيّ، في مناطق الدفاع المشروع.

وأشارت أرجين إلى: "أنّ هدف تركيا من الهجمات هو كسر إرادة الشّعب الكردي والقضاء على مكتسبات الشعوب من خلال محاربة قوات الكريلا".

ثمّ انتهى التجمّع بتشديد الأهالي على دعم ومساندة قوات الكريلا، في مواجهتها للاحتلال التركي الذي يسعى إلى توسيع رقعة سيطرته في المنطقة.

(ك-ع/إ)

ANHA