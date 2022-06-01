​​​​​​​خلال شهر.. خطف 44 مواطناً وقطع أكثر من 200 شجرة في عفرين المحتلة

تعيش مقاطعة عفرين المحتلة، منذ احتلالها في 18 من آذار عام 2018، وسط بؤرة من الجرائم والانتهاكات الصارخة.

الجرائم التي توثق في مقاطعة عفرين، ليست إلا جزءاً بسيطاً من تلك الأعمال الإجرامية، فأقبية التعذيب البالغ عددها أكثر من 20 قبواً وسجناً في عموم قرى ونواحي مقاطعة عفرين، يملؤها المخطوفون والمختطفات الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم من سكان عفرين الأصلاء.

خطف 41 مواطناً بينهم تسعة مسنين في عفرين المحتلة

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب الجرائم بحق المواطنين، حيث اختطفوا خلال شهر أيار المنصرم 41 مواطناً بينهم 3 نساء، بينهم تسعة مسنين.

ففي ناحية موباتا والقرى التابعة لها، أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف 13 مواطناً بينهم خمسة مسنين وهم كل من:

محمد أوسو(60 عاماً)، مصطفى حنان قره محمد(78 عاماً)، علي أوسكيلو (23 عاماً)، عبدو أوسكيلو(60 عاماً)، أحمد محمد مصطفى (50 عاماً)، عبدو بكر علي(55 عاماً)، صبري مصطفى شاشو(60 عاماً)، فريد عارف كوسا، عارف علي أشرف، رشيد منان خليل، منان مصطفى آغا، فواز محمد حيدر(70 عاماً)، إبراهيم محمد شيخ سيدي(39 عاماً).

أما في ناحية راجو والقرى التابعة لها، فقد أقدم مرتزقة ما يسمون بالشرطة العسكرية على اختطاف سبعة مواطنين، بينهم مسنّان وهم كل من:

علي أحمد كاشي، سعيد نعسان (52 عاماً)، سفر مصطفى (80 عاماً)، سيدو سيدو (50 عاماً)، حين حيدر بلال (80 عاماً)، محمد أحمد مصطفى، رمزي سيدو بكر (44 عاماً).

وفي مركز مقاطعة عفرين المحتلة أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف سبعة مواطنين بينهم مسن، وهم كل من:

محمد عزت (30 عاماً)، محمد العمر، عمر العمر، طلال أحمد عبدو، محمد داود عمرو (37 عاماً)، إبراهيم حمزة (73 عاماً)، مامو إبراهيم حمزة (55 عاماً).

أما في كل من نواحي بلبلة وشيراوا وجندريسه، فأقدم مرتزقة الاحتلال على خطف 11 مواطناً بينهم مسن، وهم كل من:

حسين عبود قيجه (36 عاماً)، رشيد محمد عبدو (29 عاماً)، محمود صالح رمو(60 عاماً)، حمو حميد أحمد(50 عاماً)، نزار محمد(25 عاماً)، محمد أحمد، احمد سليمان بكر (32 عاماً)، مصطفى أحمد هندور(22 عاماً)، صلاح رشو، أحمد محمد عطش (30 عاماً)، محمد خليل عطش (25 عاماً).

اختطاف ثلاث نساء خلال شهر في عفرين المحتلة

وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، اختطف مرتزقة الاحتلال التركي وجهازها الاستخباراتي ثلاث مواطنات من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة وهن كل من:

آرين فخري مسلم البالغة من العمر (35 عاماً)، همرين إبراهيم البالغة من العمر (29 عاماً)، حليمة جولو البالغة من العمر (55 عاماً).

اختطاف مواطنين من عفرين في الأراضي التركية

اختطاف المواطنين لا يتم فقط في عفرين، فبحسب المنظمة؛ اختطفت الاستخبارات التركية ٣ مواطنين أثناء وجودهم في باكور كردستان وتركيا.

وهم كل من: محمد بلو البالغ من العمر (35 عاماً) من أهالي قرية "ديكه" التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة.

ويوسف حسين جولاق، من أهالي قرية مامولو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة، والشاب (محمد عمر) البالغ من العمر (19 عاماً)، من أهالي قرية حسنديرا التابعة لناحية بلبلة، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في مدينة اسطنبول.

قطع أكثر من 200 شجرة زيتون ورمان في ناحيتي بلبلة وشيراوا

وفي سياسة تدمير طبيعة عفرين، أقدم المتزعم في مرتزقة الاحتلال التركي "محمد سراج علي" والتي تنحدر أصوله من بلدة حيان في ريف مدنية حلب على قطع أكثر من 70 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها للمواطن، أحمد محو، من أهالي ناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة.

كما أقدم مرتزقة "فيلق الشام" على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون ورمان، حيث تم قطع أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمواطن جميل ناصرو، من أهالي قرية باصوفان، وقطع 50 شجرة أخرى عائدة ملكيتها للمواطن جميل أحمد أحمد من أهالي قرية كباشين، و40 شجرة رمان عائدة ملكيتها للمواطن أحمد بطال من أهالي قرية غزاوية.

(سـ)