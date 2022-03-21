​​​​​​​خلال نوروز 2022 في دمشق: لن نهدأ حتى يعم السلام جميع أرجاء سوريا

انطلقت صباح اليوم الإثنين (21 آذار) فعاليات الاحتفال بنوروز 2022 في العاصمة السورية دمشق، في ملعب الفيحاء بمشروع دمر، بمشاركة المئات من أبناء الشعب الكردي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أُوقدت شعلة نوروز من قبل إحسانة رمضان والدة الشهيد رودي، وهدايت عمر والدة الشهيد جهاد، ومولودة محمد والدة الشهيد سيدو رفيق، وزينات حسن، والدة الشهيد ولات.

ليلقي بعدها مظلوم يوسف كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بارك فيها حلول نوروز، مبيّناً أن نوروز 2022 سيكون نوروز الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

كما ألقى حسن عبد الله كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، قال فيها: "قدمنا خيرة شبابنا وشاباتنا عربون صون الكرامة السورية والعيش الكريم. نحن شركاء في هذا الوطن مثلما نحن مدافعون عنه. هذا الوطن للكل ومسؤولية الكل ويسع الكل".

كما قرأت مزكين يوسف رسالة باسم مؤتمر ستار، قالت في مستهلها: "أوقدت شعلة نوروز، معلنة القضاء على الظلم والاضطهاد والديكتاتورية المتمثلة في شخصية ضحاك لتحل محلها القيم النبيلة لكاوا هسنكار (الحرية – والعدالة - والعيش المشترك - التآخي)".

وأضافت الرسالة "كون هذه القيم من أهداف نضال المرأة الحرة، لذلك نجد أن أكثر من التف حول نوروز لتستمر شعلتها متقدة عبر التاريخ هي المرأة، وخاصة الكردية، وحركة تحرر المرأة الكردستانية، ولها ميراث وشهيدات بالآلاف، ضحين بأنفسهن لتحقيق معاني نوروز السامية أمثال الشهيدات (رهشان وذكية والكان- وبارين- وآفيستا- وزهرة بركل)".

وزادت الرسالة: "اليوم تستلهم نساء روج آفا ونساء شمال وشرق سوريا من روح مقاومة ومعاني نوروز ومن بطولات كاوا ومظلوم دوغان في قيادة ثورتهن، وأثبتن للعالم أجمع أن ثورة روج آفا هي ثورة المرأة وبقيادتها تم دحر الإرهاب الداعشي. نحن النساء نعاهد شعبنا وشهداءنا بالاستمرار في نضالنا وسنضاعف جهودنا وسنجعل من نوروز 2022 عام تحرير كافة المناطق المحتلة ولن نهدأ حتى يعم السلام في جميع أرجاء سوريا تعددية - لا مركزية – ديمقراطية".

وناشد مؤتمر ستار في ختام رسالته "القوى الحريصة على وحدة سوريا ووحدة شعوبها العمل بكل الإمكانات لتحقيق السلم والسلام وإيجاد حل للسوريين عبر التوافق بين المكونات والعيش المشترك بشكل آمن والقضاء على الفكر الإرهابي لإيقاف نزيف الدم السوري. نناشد جميع النساء تنظيم صفوفهن وتقوية تنظيماتهن لنحقق معاني نوروز ونقضي على الظلم والاضطهاد، وبذلك نحمي مكتسبات ثورة المرأة وميراث الشهداء ونضمن حقوق المرأة في دستور سوريا المستقبل".

تالياً، قدمت فرق الشهيد سرحد (للكبار والناشئين والأطفال) عروضاً راقصة خلال الفعاليات، كما قدم الفنانون حسين خاني، وعمر عبدي، وشيلان عزب، وغريب عبد الله (من المكون العربي)، وحسن ديرك، مجموعة من الأغاني باللغتين الكردية والعربية، عقد على وقعها الحضور حلقات الدبكة.

(ف/ س ر)

ANHA