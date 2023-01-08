​​​​​​​خلال ندوتين حواريتين.. تأكيد على ضرورة تقوية دور المرأة في المجال السياسي

نظم مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية، تحت عنوان "المرأة والمشاركة السياسية"، شاركت فيها عضوات من مجلس المرأة السورية، ومجلس إدلب الخضراء، ومجلس سوريا الديمقراطية، وممثلات عن الأحزاب السياسية في الرقة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، عن المسيرة النضالية للشهيدة ساكينة جانسيز، وقالت: "سيّرت المناضلة ساكينة جانسيز الأنشطة التنظيمية في مختلف مدن باكور (شمال كردستان)، حتى تعرضت للاعتقال في 12أيلول عام 1980 وبقيت في سجن آمد لأكثر من 10 سنوات".

وأضافت: "بعد أن أفرج عنها عام 1999، توجهت إلى أكاديمية الشهيد معصوم قورقماز في سهل البقاع اللبناني لتلقي التدريب والتوجه نحو أوروبا من أجل الإشراف على تنظيم الأنشطة النسائية".

فيروز خليل، قالت في استذكار المناضلة ساكينة جانسيز: "هي مناضلة أممية تميزت دوماً بالإيمان الثوري والمعنويات العالية والعزيمة اللتين لا تتزعزعان، وخاصةً على صعيد حرية المرأة".

وفي تعليق للإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ظبية الناصر، على محور المحاضرة، قالت: "الأزمة السورية ستدخل عامها الثاني عشر، ولا تزال بوادر الانفراج معدومة، بل تزداد تعقيداً".

وأشارت إلى أن الدول المتدخلة في الأزمة السورية هي المستفيد الأكبر من تعقيدها وإطالة أمدها، بينما الشعب السوري لا حول له ولا قوة، متفرج ومتلقٍّ لتأزم الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي ختام الندوة الحوارية، خرجت المشاركات بتأكيدهن على تقوية دور المرأة في المجال السياسي عبر تكثيف المحاضرات والندوات السياسية.

'دور المرأة السياسية في حرب الشعب الثورية'

في سياقٍ متصل، نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، ندوة حوارية تحت عنوان "دور المرأة السياسية في حرب الشعب الثورية"، حضرتها عضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، ومكتب تجمع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة في المؤسسة الدينية، وممثلات عن الأحزاب السياسية في المدينة، وعضوات منظمات المجتمع المدني.

دارت الندوة التي أقيمت في قاعة الاجتماعات للمجلس التنفيذي في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، حول محورين أساسيين، هما "حرب الشعب الثورية"، و "دور المرأة في حرب الشعب الثورية".

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شرحت عضوة المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، هند داغستاني، المحور الأول للندوة "حرب الشعب الثورية"، قائلةً: "إنها حرب طويلة الأمد تعتمد في أساسها على الدعم الشعبي.

وتابعت: "منذ بداية الأزمة في سوريا والحروب الدائرة والاحتلال فيها، كان المستهدف الأول والأخير هو المرأة السياسية، وكان انبعاث ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا من أجل أن تعيد للمرأة مكانتها الحقيقية في ريادة المجتمع، والتي لعبت دوراً طليعياً في محاربة أكبر تنظيم إرهابي في العالم".

فيما ألقت المحور الثاني "دور المرأة في حرب الشعب الثورية "، نائبة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، بثينة الحسن، حيث أكدت "مرت المرأة عبر التاريخ بمراحل سلبية وأخرى إيجابية، وانتقلت من مرحلة الانكسارات إلى مرحلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات وأثبتت في كل مرحلة أنها قادرة على العمل والعطاء متحديةً كافة الظروف الصعبة".

وشددت "على المرأة ضمان حقوقها في المجتمع على أساس العدالة والمساواة، ومحاربة الذهنية الذكورية التي تعمل على الحد من طاقات المرأة".

ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرات، لتختتم الندوة بجملة مخرجات أهمها العمل على تعزيز روح المقاومة الثورية والنضالية بين النساء، ونشر أساليب ومفهوم حرب الشعب الثورية، وزيادة التوعية الحزبية والسياسية، وترسيخ فكر الدفاع المشروع في بناء العائلة الديمقراطية، وتمكين المرأة وتفعيل دورها في حرب الشعب الثورية، توعية المرأة بصدد الحرب الخاصة التي تعيق تطورها وتقدمها.

(كروب/ي م)

ANHA