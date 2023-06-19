​​​​​​​خلال مظاهرتين: لن نتراجع عن النضال حتى تحقيق النصر والحرية الجسدية للقائد

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين وفرض سياسات العزلة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان، خرج المئات من أهالي مدينة ديرك وقراها في مظاهرة حاشدة.

شارك في المظاهرة أعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية ومجلس عوائل الشهداء وممثلون عن الأحزاب السياسية وعضوات مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

انطلقت المظاهرة من ساحة الحرية، وسط حمل المتظاهرين يافطات كتب عليها "لا حياة بدون القائد"، "الحرية للقائد أوجلان"، "حرية القائد آبو هي حرية الشعوب"، وجابوا أحياء المدينة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي.

ولدى وصولهم إلى السوق المركزي وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بديرك، بنفش عبدو، كلمة شجبت خلالها المؤامرات التي تستهدف إرادة الشعوب والتي ينتهجها الاحتلال التركي عبر تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتصعيد الهجمات على المنطقة.

ودعت كأفة الشرائح المجتمعية لتعزيز التكاتف في وجه مخططات الإبادة التي تستهدف الشعوب المقاومة، وشددت "لن نتراجع عن المقاومة والنضال حتى تحقيق النصر وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

عامودا

وفي السياق، خرج أهالي ناحية عامودا وقراها في مظاهرة، انطلقت من دوار المرأة الحرة شرق عامودا، شارك فيها مكونات الناحية من كرد وعرب وسريان، بالإضافة الى ممثلين عن المجالس والمؤسسات المدنية.

ورفع المتظاهرون خلالها يافطات منددة بالعزلة، ومطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتشجب هجمات وجرائم الاحتلال التركي بحق مناطق شمال وشرق سوريا.

جابت المظاهرة شوارع الناحية وأصوات المتظاهرين تصدح بـ "الحرية الجسدية للقائد"، "عاشت أخوة الشعوب"، "المقاومة حياة"، وسط زغاريد الأمهات.

توقفت المظاهرة أمام مبنى بلدية الشعب وسط عامودا، وبعد وقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى ملا نايف، كلمة حيَت خلالها مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وشجبت العزلة المفروضة عليه.

وبيّنت "بفضل مقاومة القائد وفلسفته، قاومت شعوب المنطقة سياسات الإبادة التي ينتهجها النظام الرأسمالي، وبفضله أصبحوا أصحاب قضية ومكتسبات، منها الإدارة الذاتية التي تخطو خطوات كبيرة في سبيل ضمان حقوق شعب المنطقة".

وشددت سنستمر بالالتفاف حول القائد عبد الله أوجلان عبر تنظيم الفعاليات حتى تحقيق حريته الجسدية، وقالت: "نؤكد أننا لن نترك ساحات النضال وسننتفض في وجه سياسات العزلة والتعذيب والإبادة".

(كروب/آ)

ANHA