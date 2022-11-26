​​​​​​​خلال مظاهرتين أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون مواصلتهم المقاومة ضد الهجمات التركية

تستمر ردود الفعل الغاضبة ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافها للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في المنطقة.

ففي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو خرج المئات من أهالي الناحية في مظاهرة منددة بالهجمات، شارك فيها ايضاً أعضاء وعضوات المؤسسات، تحت شعار "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

المظاهرة انطلقت من دوار الدلة غرب ناحية تل كوجر، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالهجمات التركية على المنطقة كـ "لا للاحتلال"، والشعارات التي تؤكد دعمهم لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد هجمات الإبادة كـ "المقاومة حياة"، و"تحيا مقاومة قسد".

بينما رفع المتظاهرون يافطات تشير إلى الصمت الدولي حيال الجرائم وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا كـ "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أراضينا"، و"صمتكم يقتلنا"، بالإضافة إلى رفع صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

لدى وصولهم إلى نهاية السوق المركزي للناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس ناحية تل كوجر، ألقاها الرئيس المشترك للمجلس، نواف الخدعان، شجب خلالها الهجمات التركية على المنطقة.

وقال: "نحن اليوم في صراع الوجود أمام الدول المتآمرة علينا، ونحن أمام أعتى قوة ظلامية تقتل كرامة الإنسان أولاً".

وتابع: "حكومة أردوغان التي تبحث عن الحجج لقتل أبنائنا وتهدف لاجتياح أرضنا بذريعة محاربة الإرهاب، لكن في الحقيقة هي تهدف إلى ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب اللذين نهدف إلى نشرهما في الشرق الأوسط عامة وسوريا خاصة".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، خرج العشرات من أهالي الناحية في مظاهرة منددة بالهجمات التركية.

رفع المتظاهرون الذين انطلقوا من دوار الشهيد معصوم، يافطات كتب عليها "أوقفوا الحرب"، بالإضافة إلى رفع صور شهداء مجزرة ديرك التي ارتكبها الاحتلال التركي على قرية تقل بقل، في ليلة 19- 20 تشرين الثاني الجاري.

وجابت المظاهرة الشارع الرئيس للناحية، لتعود على أعقابها وتتوقف أمام دوار الشهيد معصوم، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد الهجمات التركية.

هناك توقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل رئيس رابطة آهل البيت في شمال وشرق سوريا، سنان سيدوش، استذكر خلالها جميع شهداء القصف التركي على شمال وشرق سوريا.

لافتاً أن القصف الهمجي لدولة الاحتلال التركي واستهدافها للمواطنين هو لتصدير أزمته الداخلية إلى الخارج، وقال: "على كل مكونات المنطقة التكاتف في وجه الهجمات تهدف إلى النيل من إرادتنا".

تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، سمر حسين، أوضحت فيها أن "الهجمات التركية الأخيرة على المنطقة تفضح الغايات التركية مرة أخرى في استهدافها لكل مكونات المنطقة، واستهداف البنية التحتية فيها".

مؤكدة على أن الهجمات التركية لن تثنيهم عن قرار المقاومة والدفاع عن مكتسباتهم التي تحققت بدماء أبناء وبنات المنطقة، "بل تدفعنا أكثر لبذل جهود أكبر لردع الهجمات البربرية لدولة الاحتلال التركي على المنطقة".

(كروب/س ر)

ANHA