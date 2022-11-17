​​​​​​​خلال مظاهرة وسلسلة محاضرات: للمرأة دور رئيس في بناء مجتمع ديمقراطي

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بتاريخ 13 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار ضد عنف الدولة والرجل.. Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية) ، نظم اتحاد المرأة الشابة بناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، مظاهرة تنديداً بكافة أنواع العنف الممارس بحق المرأة.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز اتحاد الشبيبة غربي الناحية، وجابت السوق المركزي، حيث حملت المشاركات يافطات كتب عليها "العنف ضد المرأة جريمة ضد الإنسانية" و"ناضلوا ضد الذهنية الرجعية الذكورية"، وسط ترديدهن شعارات من قبيل " Jin, Jiyan, Azadî"، و "تحيا مقاومة الكريلا".

وتوقفت المظاهرة أمام مركز مؤتمر ستار في الجهة الشرقية للناحية، وهناك ألقت عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة، ريم دادا، كلمة نددت فيها بالعنف الممارس ضد النساء ودعت لتصعيد النضال، وقالت: "المرأة هي من تدير المجتمع، وعلى الجميع أن يعلم أنها تناضل من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر".

وأشارت إلى جرائم دولة الاحتلال التركي بحق النساء، كما استذكرت القياديات اللواتي استشهدن إثر هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مؤكدة "المقاومة والنضال والإرادة الحرة سبل للانتقام من المجرمين".

وبعد انتهاء الكلمة، تعالت شعارات تحيي نضال المرأة "Jin, Jiyan, Azadî".

جل آغا

فيما نظم مؤتمر ستار في بلدة كيشكة التابعة لناحية جل آغا، محاضرة للتعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وشرح مفهوم العنف وأشكاله.

وشاركت في المحاضرة التي عقدت في مجلس بلدة كيشكة الواقع وسط البلدة، العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت المحاضرة التي ألقتها عضوة لجنة تدريب مؤتمر ستار في كيشكة، آهين شويش، بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت تقييمات القائد أوجلان، وذكرت دور هذه التقييمات في تطوير المجتمع وكيفية تحرير المرأة نفسها عبر التنظيم والنضال.

كما عرفت مفهوم العنف وأشكاله وأسبابه، ونوهت إلى أن المرأة هي أحد العوامل الرئيسة لبعض أنواع العنف والاضطهاد وذلك بالتزامها الصمت. وتابعت: "المرأة ضحية التربية والذهنية الذكورية التي فرضتها العادات والتقاليد البالية".

مبينة "المرأة بتسلحها بفكر وفلسفة القائد أوجلان المبنية على تحرير المرأة، أعطتها الدافع لتحارب العنف الممارس عليها بجميع أشكاله، واستطاعت استعادة مكانتها ضمن المجتمع في جميع المجالات". وأشادت آهين بدور المرأة ونضالها في شمال وشرق سوريا حيث أصبحت مثالاً يحتذى بها في جميع العالم.

وانتهت المحاضرة بترديد شعار " Jin Jiyan Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)".

تل حميس

في ناحية تل حميس، نظم مؤتمر ستار محاضرة أخرى بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية، وذلك في صالة المجمع التربوي الواقع شمالي تل حميس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار في الناحية، عفرة عباس، إلى دور المرأة في بناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والحرية.

وأوضحت عفره أن" جميع الجرائم التي ترتكب بحق المرأة تقف خلفها سياسات ساعية لكسر إرادتها".

وفي ختام المحاضرة، قرأت تقييمات القائد أوجلان حول دور حركة التحرر الكردستانية في تحرير المرأة.

ديرك

في نفس السياق، نظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك، اجتماعاً لقراءة تقييمات القائد أوجلان حول دور المرأة في المجتمع والعائلة إلى جانب دور الرجل في الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع أعضاء المؤسسات المدنية في ديرك، حيث قرأت التقييمات من قبل الإدارية في مركز جنولوجيا في ديرك، سوسن يوسف.

في الختام، عرض سنفزيون عن دور المرأة في المجتمع، وأهمية الحياة التشاركية بين الجنسين.

الحسكة

في سياق متصل، نظم مؤتمر ستار محاضرة للكادر الطبي لمشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم أشارت عضوة لجنة تدريب مؤتمر ستار، مفيدة الشيخ صالح، إلى أسباب العنف ضد المرأة، وقالت: "هناك أسباب عديدة لممارسة العنف ضد المرأة، منها الأسباب الثقافية كالجهل وعدم معرفة التعامل مع الآخر وعدم احترامه".

وذكرت مفيدة، آثار العنف الاجتماعي على المرأة، قائلةً: "يترك العنف الاجتماعي آثار كبيرة على العائلة والمرأة، كالتفكك الأسري والطلاق وتسيب الأطفال من المدارس، واضطراب العلاقات بين الأهالي والعدوانية".

واختتمت المحاضرة بترديد شعار " Jin,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)".

(كروب/آ)

ANHA